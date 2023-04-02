За три доби енергетики повернули світло для 8,2 тисяч родин Донеччини – ДТЕК

Енергетики повернуть світло всім жителям Донеччини, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від ЗСУ

З 30 березня по 1 квітня енергетики ДТЕК повернули світло в 15 населених пунктах Донецької області. Знову зі світлом понад 8,2 тисяч родин, які постійно потерпають від ворожих ракет та артилерії.

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Про це йдеться в повідомленні компанії.

Протягом останньої трьох днів енергетикам ДТЕК вдалося поновити роботу електромереж для понад 8,2 тисяч родин у 15 населених пунктах Донецької області, які були знеструмлені в результаті обстрілів напередодні. Наразі електропостачання у постраждалих районах відновлено повністю.

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«На жаль без електропостачання залишаються 107 населених пункти, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України» – підкреслюють в компанії.

Нагадаємо, що в лютому енергетики ДТЕК повернули світло 263 тисячам сімей у 362 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.