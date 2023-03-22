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Посольство США подякувало українським енергетикам за успішно пройдений опалювальний сезон

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Посольство США подякувало українським енергетикам за успішно пройдений опалювальний сезон
Бріджит Брінк
фото з відкритих джерел

«Ви – наші герої»: заявила посол США Бріджит Брінк

Посольство США в Україні подякувало енергетикам за успішно пройдений опалювальний сезон в умовах постійних атак росії. Про це повідомила посол США Бріджит Брінк.

«Щира подяка від усіх нас у Посольстві США в Україні енергетикам за збереження тепла та світла цієї зими, всупереч варварським нападам Росії. Разом із захисниками на фронті та бійцями протиповітряної оборони України, ви – наші герої», – написала посол в своєму Twitter.

Нагадаємо, з жовтня росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник восени і взимку дефіцит потужностей, через що по всій країні здійснювались планові та аварійні відключення світла.

В середині лютого енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію. Останні 4 тижні на більшості території України відсутні обмеження електропостачання. Лише енергетики ДТЕК з повномасштабного вторгнення росії повернули світло для 7,2 млн родин.

Теги: росія опалювальний сезон посол Бріджит Брінк енергетика

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