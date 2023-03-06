Експорт електроенергії дозволить підтримати фінансовий стан «Укренерго» – Центр Разумкова

Заборгованість перед «зеленою» генерацією за 2022 рік склала 18 млрд грн.

Надлишкову електроенергію можна експортувати до Європи та заробляти на цьому, замість того, щоб обмежувати її виробництво, вважає директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

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За його словами, зараз в окремі години доби існує профіцит електроенергії. Через це «Укренерго» вимушена обмежувати виробництво електрики, в першу чергу з відновлювальних джерел енергії.

Омельченко підкреслив, що за ці обмеження виробництва «Укренерго» має виплачувати виробникам компенсацію.

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«Треба розглянути можливість експорту електричної енергії в окремі години для того, щоб по-перше, зелена генерація могла заробляти в цій ситуації, зменшувати боргову напругу. А з іншого боку, «Укренерго», так сказати не збільшувала своєї заборгованості», – сказав він.

Омельченко додав, що на енергоринку існують дуже великі борги. Зокрема борги на балансуючому ринку складають 14 млрд грн, а заборгованість перед «зеленою» генерацією за 2022 рік склала 18 млрд грн.

«Тому вирішення фінансової проблеми, я думаю, що це основне, одне з основних завдань. А для цього потрібно дещо змінювати підходи до роботи ринку електричної енергії», – підсумував він.

Нагадаємо, колишній міністр енергетики Олексій Оржель вважає, що Україні вигідно експортувати електроенергію враховуючи поганий фінансовий стан енергоринку.