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ДТЕК побудував нову потужну вітроелектростанцію на Миколаївщині

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ДТЕК побудував нову потужну вітроелектростанцію на Миколаївщині
Вже навесні 2023 року 19 вітротурбін почнуть генерувати електроенергію для підтримки енергобалансу України
фото: ДТЕК

Досягнення цілі в 30 ГВт зеленої енергетики до 2030 року є амбітною метою ДТЕК

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова завершила будівництво першої черги Тилігульської вітрової електростанції потужністю 114 МВт в Миколаївській області.

«19 вітротурбін почнуть генерувати електроенергію для підтримки енергобалансу України. Реалізація проєкту дозволить зробити перший крок у досягненні цілей ініціативи «30 до 2030», мета якої мати в Україні 30 ГВт встановлених потужностей відновлюваної енергетики до 2030 року», – повідомили в компанії.

ДТЕК розглядає можливість виходу ВЕС на повну проектну потужність 500 МВт. Зараз йде пошук варіантів для подальшої реалізації проекту, зокрема переговори з міжнародними донорами та партнерами.

«У 2022 році в нас були великі плани з будівництва нової – Тилігульської вітровоїелектростанції. Проте вторгнення росії тимчасово призупинило проєкт. Сьогодні ж хочу сказати: ми прийняли рішення відновити будівництво ВЕС і вже в найближчі тижні перша черга станції почне працювати на повну потужність. Війна нас не зупинить. Ми і далі створюємо робочі місця, сплачуємо податки, видобуваємо вугілля, генеруємо електроенергію, відновлюємо мережі, боремося за нашу енергетичну незалежність та інвестуємо в майбутнє. Війну ми виграємо», – заявив власник ДТЕК, бізнесмен Рінат Ахметов.

За словами генерального директора ДТЕК Максима Тімченка, відкриття нової ВЕС – це черговий практичний крок ДТЕК на цьому шляху, який компанія зробила незважаючи на воєнні умови.

«Росія знищує, а Україна створює. В цьому і є наша кардинальна різниця у світоглядах. ДТЕК будує нові енергетичні об’єкти, бо вірить в перемогу України, ми даємо сигнал міжнародним партнерам про те, що інвестувати в Україну можна вже сьогодні не чекаючи закінчення війни», – цитує прес-служба слова генерального директора Тімченка.

Сьогодні в Україні встановлена потужність ВДЕ з урахуванням тимчасово окупованих об’єктів на півдні країни – близько 10 ГВт.

Теги: вугілля податки Рінат Ахметов альтернативна енергетика ДТЕК

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