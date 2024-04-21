Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

За минулу добу на фронті відбулось 65 бойових зіткнень: де відбито найбільше російських атак

Надія Карбунар
glavcom.ua
За минулу добу на фронті відбулось 65 бойових зіткнень: де відбито найбільше російських атак
За добу ворог завдав 4 ракетних та 37 авіаційних ударів
фото: Генштаб Збройних сил України/Facebook

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра

Триває 788-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури. Про це у вечірньому зведенні 21 квітня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Степок, Тур’я Чернігівської області; Стара Гута Сумської області; Ветеринарне, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районі населеного пункту Терни Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське Луганської області; Новосадове, Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське  Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Богданівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 20 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка та Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Соловйове, Олександропіль, Семенівка, Нетайлове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Уманське  Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Катеринівка, Антонівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Веселе Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Ольгівка, Львове, Іванівка, Токарівка Херсонської області.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, обстріли Часового Яру відбуваються за тією ж тактикою, яку росіяни використовували під час наступу на Авдіївку. 

Як повідомлялося, вище військове керівництво РФ доручило своїм загарбникам захопити Часів Яр Донецької області до 9 травня.

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин пояснив, що росіяни отримають можливість наступати на інші міста Донеччини, якщо захоплять Часів Яр.

Читайте також: Глава Часового Яру: Тактика ворога – стирання з лиця землі. Так було з Бахмутом і Авдіївкою
Теги: Костянтинівка авіація озброєння населення ворог Вугледар Часів Яр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда, Урожайне Донецької області
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 31 атаку окупантів – Генштаб
Вчора, 07:32
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра
Противник тисне на Бахмутському напрямку, відбито 25 атак за добу – Генштаб
Вчора, 19:45
Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень
115 бойових зіткнень. Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Сьогодні, 07:37

Події в Україні

За минулу добу на фронті відбулось 65 бойових зіткнень: де відбито найбільше російських атак
За минулу добу на фронті відбулось 65 бойових зіткнень: де відбито найбільше російських атак
Сирський доповів президенту про ураження цілей на окупованій території
Сирський доповів президенту про ураження цілей на окупованій території
ВМС підтвердили удар по російському судну в окупованому Криму
ВМС підтвердили удар по російському судну в окупованому Криму
ЗМІ розповіли про російських генералів, які народилися в Україні і знищують свої рідні міста
ЗМІ розповіли про російських генералів, які народилися в Україні і знищують свої рідні міста
Генерал Маломуж розповів, як допомога США може вплинути на хід війни в Україні
Генерал Маломуж розповів, як допомога США може вплинути на хід війни в Україні
Бійці ЗСУ взяли в полон окупантів, яких перед штурмами накачували наркотиками
Бійці ЗСУ взяли в полон окупантів, яких перед штурмами накачували наркотиками

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Голосування за допомогу Україні в Конгресі. Нардеп звернув увагу на тривожний сигнал
36K
Розстріл патрульних на Вінниччині: з’явилися нові подробиці
25K
NYT: допомога Україні розділила Республіканську партію США
20K
У Севастополі пролунав потужний вибух, перекрито Кримський міст
17K
Розстріл патрульних на Вінниччині: стало відомо, чому військові напали на правоохоронців
13K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
Сьогодні, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
Вчора, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
19 квiтня, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
19 квiтня, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
19 квiтня, 11:58

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua