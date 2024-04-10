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Глава Часового Яру Сергій Чаус: Тактика ворога – стирання з лиця землі. Так, як це було з Бахмутом і Авдіївкою

лінія фронту
Михайло Глуховський
glavcom.ua
Глава Часового Яру Сергій Чаус: Тактика ворога – стирання з лиця землі. Так, як це було з Бахмутом і Авдіївкою
Сергій Чаус запевняє, що окупантів на території Часового Яру немає
фото: freeradio.com.ua

«По місту летить все, що є у їхньому довбаному арсеналі»

Найбільш активний наступ Росії на всій ділянці фронту спостерігається в околицях Часового Яру. З чотирьох населених пунктів Часовоярської громади, а це безпосередньо місто Часів Яр, села Богданівка і Григорівка і селище Калинівка, наші війська повністю контролюють три. У селі Богданівка, звідки окупанти наступають, тривають бої, населений пункт частково зайнятий ворогом. Часів Яр розташований у 15 км автотрасою від Бахмута. Через близькість до лінії фронту центр громади зазнає ворожих атак з початку повномасштабного вторгнення. Але лише зараз вони настільки інтенсивні, що звичайне перебування на відкритій місцевості протягом навіть короткого часу може коштувати життя. Що й не дивно, адже після захоплення Бахмута, ворог ще ближче підійшов до Часового Яру.

Для військових Часів Яр – стратегічно важливий населений пункт. Він розташований на висоті. Бахмутська агломерація знаходиться у низині, а значить, усі ворожі позиції і атаки росіян для наших військових як на долоні. Захоплення Часового Яру може відкрити окупаційним військам прямий шлях до Костянтинівки (відстань від Часового Яру – 19 км по дорозі) і Слов’янська (від Часового Яру – 51 км по автодорозі).

До повномасштабної війни у Часовому Яру проживали 13 тис. мешканців, нині залишилося близько 760. Основна маса тих, хто залишається – літні люди, яких влада насильно евакуювати не має права. А самі люди навіть під бомбами виїздити не хочуть. Причини ті самі, які озвучували і два роки тому, – не хочуть залишати майно. З позитивного можна виділити той факт, що дітей у громаді немає з літа 2023 року, усіх евакуювали.

З очільником міської військової адміністрації Сергієм Чаусом ми поспілкувалися о 7:00 ранку, коли у нього доступний інтернет. Адже потім виїзд до міста, де зв’язку немає, а над головами літають ворожі дрони, які становлять небезпеку. В інтерв’ю «Главкому» Сергій Чаус розповів, як місцеві мешканці наражають волонтерів на небезпеку, скільки будинків у громаді вже не підлягають ремонту, куди евакуюють тих, хто таки наважується виїхати, і чому влада не може зафіксувати усі збитки, які завдала Росія.

«У росіян було багато спроб прориву до Часового Яру»

Напрямок міста Часів Яр – це найважчі бої з усієї лінії фронту. Чи зайшли окупанти у Часів Яр, чи мають такі спроби і якщо так, чим вони завершуються?

На цей момент на територію міста вони зайти не змогли. Було багато спроб, але хлопці справляються.

Окупанти намагаються прорватися до міста Часів Яр одразу з декількох напрямків. Карта DeepState, дані станом на 10 квітня 2024 року. Червоним кольором зазначені окуповані території
Окупанти намагаються прорватися до міста Часів Яр одразу з декількох напрямків. Карта DeepState, дані станом на 10 квітня 2024 року. Червоним кольором зазначені окуповані території

А як виживають понад 700 містян, які залишаються у Часовому Яру? Де люди мешкають, чого найбільше потребують, хто їм допомагає, як організовано процес допомоги?

Живуть, хтось в підвалі, хтось в квартирі, хтось у приватному будинку. Все залежить від власного бажання людини. Основна маса – літні люди, десь до 85% таких. Вони не реагують на заклики щодо евакуації, самі обирають, де і як їм жити. Щодо забезпечення то, в принципі, базові потреби ми закриваємо. Є продукти  харчування, побутова хімія, питна вода. Є свердловина в місті, звідки беремо воду. Звідти комунальники беруть і розвозять людям по місту.

Якими аргументами намагаєтеся переконувати місцевих мешканців виїжджати?

Коли людина погоджується на евакуацію, то в неї буде надія на життя. А якщо залишатися у місті – це те саме, що померти.

Раніше люди пояснювали бажання залишитися тим, що немає куди їхати, небажанням залишати майно. Зараз обстріли ще інтенсивніші, ніж раніше. Чим небажання виїжджати пояснюють зараз?

Аргументи залишаються тими самими, що і раніше. Повірте, нічого не змінюється.

«Буває, евакуюємо одну-дві людини на день»

Скільки у день вдається евакуйовувати?

Вчора волонтери мали вивезти двох місцевих. Одна людина з цих двох, яка записалася до нас на евакуацію, у призначений час і місце просто не з’явилася. В такі моменти руки починають опускатися. Коли ти їдеш до людей, ризикуєш сам, а людина просто не приходить. Вона передумала, нікого не повідомила. Тому в такі моменти відверто важкувато. Працюємо і намагаємось допомагати. Одна-дві людини на день буває.

Куди саме людей евакуюєте?

Евакуація йде декількома шляхами. Є евакуація на Покровськ, на потяг. А є варіант, коли ми спочатку евакуюємо у міста поряд. Це Краматорськ, може бути Дружківка, або Костянтинівка до шелтера (прихистка), де людина приходить до тями, має можливість трохи попрацювати зі своїми документами, перевести подих. У нас в області працює державна програма для людей, які виїжджають на евакуацію. Якщо у тих, які виїжджають, десь є рідні, то вони їдуть до них. Потяг для евакуйованих безплатний, евакуація безплатна. Якщо навіть не до родичів їдуть, то до безплатного поселення.

Досить часто доводиться чути думку, що зараз ворог змінив тактику і нині вчиняє зокрема і в Часовому Яру так, як робив з Бахмутом та Авдіївкою. Тобто просто зрівнює місто з землею, навіть не імітуючи, що цілить лише по військових. Наскільки нинішні обстріли вашої громади відрізняються від того, що було минулого, позаминулого року?

Що таке «змінив тактику»? У нього є одна тактика – стирання з лиця землі. Так, як це було з Бахмутом, з Авдіївкою. Те ж саме зараз відбувається у нас. А в деяких мікрорайонах Часового Яру вже відбулося, вони вже стерті. Ворог своєї тактики не змінював – він просто усе нищить. Він вбиває українців, вбиває українські міста.

Сергій Чаус (по центру): Евакуація населення відбувається декількома шляхами
Сергій Чаус (по центру): Евакуація населення відбувається декількома шляхами

«Близько 80% багатоповерхівок отримали критичні пошкодження»

Ви рахуєте кількість зруйнованого житла, інших будівель? Як їх багато?

Звісно, підрахунок відбувається. Але питання в тому, що є мікрорайони у місті, які я зараз вже не можу відвідати через безпекову ситуацію. Ведеться реєстр, ми співпрацюємо з «Дією», де люди залишають свої заявки на зруйноване або пошкоджене майно. Ми бачимо ці реєстри, працюємо з ними. Основна «заморочка» наразі – це оформлення актів про зруйноване або пошкоджене майно. На жаль, ми цього робити не можемо в зв'язку з тим, що воно перебуває фактично на нулі. У громаді пошкоджено 100% будинків – це як приватні, так і багатоповерхівки. Якщо брати багатоповерхівки, то близько 80% з них отримали критичні пошкодження, вони не підлягають ремонту.

Військові розповідають, що останнім часом ворог активізував скидання ШОАБ – кулькових авіабомб. Ви це помічаєте? Чим здебільшого криє ворог?

По місту летить все, що є у їхньому довбаному арсеналі.

Ви особисто не перебуваєте у Часовому Яру. Але як відбувається тоді керування містом за відсутності повноцінного зв’язку і нормального транспортного сполучення?

Так, ночую я не в місті, але приїжджаю туди майже щодня. Основна евакуація зав'язана на нас, і доставка гуманітарної допомоги також на нас. В принципі, самі розумієте, що зараз громада керується в ручному режимі, тому фізична присутність потрібна майже завжди.

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До Часовоярської міської громади входить два села і одне селище: села Григорівка та Богданівка, селище Калинівка. Судячи з карти Deep State, захоплено ворогом лише Богданівку. Чи це так? Яка доля людей, які там жили?

Богданівка не повністю захоплена, там відбуваються бойові дії. Богданівки і Григорівка на момент початку бойових дій вже були порожніми.

Яка ситуація в Калинівці, скільки там людей? Взагалі де в громаді найскладніша ситуація?

Важко сказати, де найскладніше. Ти цього не зрозумієш, бо летить постійно і там, і там. Немає різниці, чи це міська частина громади, чи сільська. Щодо Калинівки, то там є ще люди.

А що зараз працює в Часовому Яру? Чи є телефонний зв'язок, інтернет?

Нічого немає.

А як люди зв'язуються між собою? Якщо хочуть евакуюватися, як повідомляють про своє бажання?

Є у нас Starlink у Пункті незламності.

Але ж до нього ще потрібно дійти під обстрілами, інших варіантів немає?

А як ви думаєте, коли кружляють fpv дрони, хтось захоче їздити?

Михайло Глуховський, «Главком»

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Теги: війна Часів Яр Сергій Чаус

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