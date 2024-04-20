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Противник тисне на Бахмутському напрямку, відбито 25 атак за добу – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Противник тисне на Бахмутському напрямку, відбито 25 атак за добу – Генштаб
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра
фото: Генштаб Збройних сил України/Facebook

Протягом доби на фронті зафіксовано 91 бойове зіткнення

Триває 787-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано 91 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 14 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це у вечірньому зведенні 20 квітня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Сеньківка, Леонівка, Янжулівка Чернігівської області; Пожня, Клюси, Покровка, Попівка та Миропільське Сумської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, проте завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Степова Новоселівка, Іванівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новосадове та Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Іванівське, Новий Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Противник також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр та Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Олександропіль, Соловйове та Новоолександрівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Степове, Щербаки, П’ятихатки Запорізької  області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Понятівка, Садове, Ольгівка, Миколаївка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 складу боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 району зосередження озброєння та військової техніки противника.

Раніше офіцер 3-ї штурмової бригади оцінив ризик масштабного прориву на фронті. 

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Теги: Костянтинівка авіація обстріл Миколаїв Херсон місто озброєння ворог Вугледар Часів Яр

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