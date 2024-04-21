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Британська розвідка: РФ використовує у Часовому Яру ту ж тактику, що і в Адвіївці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британська розвідка: РФ використовує у Часовому Яру ту ж тактику, що і в Адвіївці
Наслідки одного з ворожих обстрілів Часового Яру
фото: Павло Кириленко/Telegram

Окупанти скидають на Часів Яр 20-30 боєприпасів на день

Обстріли Часового Яру відбуваються за тією ж тактикою, яку росіяни використовували під час наступу на Авдіївку. Про це йдеться у звіті розвідки міністерства оборони Великої Британії.

Як нагадали розвідники, головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський 14 квітня заявив, що російські війська мають намір взяти Часів Яр до 9 травня 2024 року. Головком наголосив, що це місто – крок до подальшого просування на Краматорськ.   

Крім того, представник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» 18 квітня зазначив, що російські окупанти скидають 20-30 боєприпасів на день. Імовірно, їх скидають російські літаки Су-25, що діють поблизу лінії зіткнення, і Су-34, що діють на відстані від лінії зіткнення, використовуючи крилаті бомби, зазначає розвідка.

«Це узгоджене повітряне бомбардування, яке повторює тактику Авдіївської кампанії. Місто Часів Яр добре захищене і розташоване на височині. Російські сухопутні війська досягли лише повільного прогресу у цьому районі», – резюмували британські розвідники.

Нагадаємо, що речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин пояснив, що росіяни отримають можливість наступати на інші міста Донеччини, якщо захоплять Часів Яр.

Раніше очільник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус розповів в інтерв’ю «Главкому», що окупанти не змінюють своєї тактики і намагаються стерти місто з лиця землі. Він підкреслив, що, не дивлячись на численні спроби окупантів, на цей момент на територію міста вони зайти не змогли.

Читайте також: Битва за Часів Яр: Ворог активно наступає та змінює тактику
Теги: Донеччина фронт війна

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