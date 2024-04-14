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Сирський назвав місто, яке Кремль хоче захопити до 9 травня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Сирський назвав місто, яке Кремль хоче захопити до 9 травня
Ворог зосереджує зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута
фото: Олександр Сирський/Facebook

Сирський поділився головним висновком після дводенної роботи на фронті

Вище військове керівництво РФ доручило своїм загарбникам захопити Часів Яр Донецької області до 9 травня. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook.

«Працював на іншому, дуже важливому та небезпечному напрямку. Ворог також зосереджує зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець – Донбас, оволодінні населеним пунктом Часів Яр, створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації», – наголосив головком.

Він підкреслив, що реалізації планів росіян заважає героїчна оборона бригад, які «буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога».

«Використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, у тому числі і розстріли, окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону «Новий», але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії», – зазначив генерал.

Разом із тим, як каже Сирський, загроза залишається актуальною, оскільки вище російське військове керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

Він зазначив, що на напрямку, де він працював, були вжиті заходи щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ.

«Головний висновок з дводенної роботи на фронті – необхідність підвищення якості підготовки, у тому числі морально-психологічної складової, нарощування чисельності високотехнологічних безпілотних систем різного призначення з підготовленими операторами, підвищення якості проведення асиметричних дій з метою зниження бойового потенціалу противника», – підсумував головком.

Нагадаємо, що вчора Сирський повідомив про суттєве загострення обстановки на східному фронті в Україні. Це повʼязано насамперед зі значною активізацією наступу противника після так званих «президентських виборів у РФ». 

Триває 781-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Найактивніше окупанти атакують на Бахмутському напрямку. Там наші воїни відбили 36 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Теги: Олександр Сирський фронт війна Донеччина

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