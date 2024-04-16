Politico: Захоплення Часового Яру відкриє росіянам наступ на інші міста Донеччини

Часів Яр є стратегічно важливим містом, яке розташоване за 10 кілометрів від Бахмута

Назар Волошин зауважує, що Кремль наказав своїй армії захопити Часів Яр до 9 травня

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин повідомив, що росіяни отримають можливість наступати на інші міста Донеччини, якщо захоплять Часів Яр. Про це повідомляє Politico.

«Якщо російським окупантам вдасться захопити це місто (Ред. – Часів Яр), вони матимуть можливість розпочати наступ на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ», – зазначив Волошин.

Видання пише, що Часів Яр є стратегічно важливим містом, яке знаходиться за 10 кілометрів від Бахмута. Він розташований на висоті, вигідній для оборони, що забезпечує контроль над околицями. Наразі місто перебуває під повним контролем ЗСУ, але також піддається постійній атаці російських військ.

«Це панівна висота в регіоні, контроль над якою дозволить російським окупантам, якщо вони її досягнуть, значно спростити просування в напрямку Костянтинівки, Слов’янська та Краматорська», – повідомив речник ЗСУ.

Назар Волошин зауважує, що Кремль наказав своїй армії захопити Часів Яр до 9 травня, адже російська воєнна пропаганда вкрай потребує великої перемоги на фронті. Водночас наголошує, що росіяни навряд чи досягнуть своєї мети.

Західна ППО, F16 та інша зброя змінять ситуацію на фронті, за словами речника ЗСУ.

Нагадаємо, що окупанти не змінюють своєї тактики і намагаються стерти Часів Яр із лиця землі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник міської військової адміністрації Сергій Чаус.

Сергій Чаус підкреслив, що, не дивлячись на численні спроби окупантів, на цей момент на територію міста вони зайти не змогли.