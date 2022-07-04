За штурм Лисичанська відповідали два генерали РФ. Аналітики пояснили причину

Путін надавав велике значення захопленню Лисичанська

За штурм Лисичанська і району на захід від нього відповідали командувач центральним військовим округом генерал-полковник Олександр Лапін і командувач повітряно-космічними силами Росії генерал армії Сергій Суворікін. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни ISW.

На думку аналітиків, залучення двох високопоставлених російських командирів до однієї справи на невеликій ділянці фронту, говорить про те, що президент Росії Володимир Путін не довіряє молодшим офіцерам і бажає перестраховуватися, призначаючи дублюючих один одного офіцерів.

Також це вказує на велике значення, яке Путін надавав захопленню Лисичанська і виходу армії РФ на адміністративні кордони Луганської області.

Нагадаємо, 3 липня Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.

Також відомо, що з початку червня вище військове командування Росії відсторонило кількох генералів від ключових оперативних посад у війні проти України.

Російські сили вичерпують вищих військових лідерів і більше покладаються на відставних офіцерів і резерв, щоб замінити втрат офіцерів.

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