  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. За штурм Лисичанська відповідали два генерали РФ. Аналітики пояснили причину
рус
    Події в Україні

    За штурм Лисичанська відповідали два генерали РФ. Аналітики пояснили причину

    Російські окупанти майже повністю знищили Лисичанськ - За штурм Лисичанська відповідали два генерали РФ. Аналітики пояснили причину
    Російські окупанти майже повністю знищили Лисичанськ
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Путін надавав велике значення захопленню Лисичанська

    За штурм Лисичанська і району на захід від нього відповідали командувач центральним військовим округом генерал-полковник Олександр Лапін і командувач повітряно-космічними силами Росії генерал армії Сергій Суворікін. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни ISW.

    На думку аналітиків, залучення двох високопоставлених російських командирів до однієї справи на невеликій ділянці фронту, говорить про те, що президент Росії Володимир Путін не довіряє молодшим офіцерам і бажає перестраховуватися, призначаючи дублюючих один одного офіцерів.

    Також це вказує на велике значення, яке Путін надавав захопленню Лисичанська і виходу армії РФ на адміністративні кордони Луганської області.

    Нагадаємо, 3 липня Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.

    Також відомо, що з початку червня вище військове командування Росії відсторонило кількох генералів від ключових оперативних посад у війні проти України.

    Російські сили вичерпують вищих військових лідерів і більше покладаються на відставних офіцерів і резерв, щоб замінити втрат офіцерів.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Луганщина війна путін Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За штурм Лисичанська відповідали два генерали РФ. Аналітики пояснили причину