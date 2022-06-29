Кремль залучив до «спецоперації» «героя-пенсіонера», відомого своєю жорстокістю

Уродженець України контролює дії російської артилерії в Донецькій області

У Росії закінчуються кваліфіковані військовослужбовці, тож доводиться «розконсервувати» «героїв-пенсіонерів». Так, до «спецоперації» залучили генерал-майора Дмитра Клименка, який обіймає посаду начальника кафедри ракетних військ та артилерії у військовій академії генштабу РФ, для управління артилерійськими ударами по Україні. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк у Telegram.

Клименко відомий у РФ як «майстер артилерійської справи».

«Проте свій статус і звання «героя РФ» він отримав не через свого генія і стовідсоткових влучень у будь-які цілі, не через безліч виграних арт-дуелей, а через величезні людські жертви усюди, де він приклав свою руку», – зазначив Цимбалюк.

За його даними, під час Другої Чеченської війни Клименко став «героєм» завдяки тому, що масово розстрілював із самохідних артилерійських установок людей, які були озброєні лише стрілецькою зброєю. Цю практику генерал надалі повторив у Сирії, де командував артилерією угруповання «Єфрат» РФ.

Цікаво, що Клименко – уродженець Ніжина (Чернігівська область) та випускник Одеського вищого артилерійського училища, проте це йому не завадило у 2015 році стати одним із організаторів обстрілу мирних жителів Маріуполя, під час якого було вбито 31 людину та 117 поранено.

Наразі Клименко контролює дії російської артилерії в Донецькій області.

Як повідомлялося, з початку червня вище військове командування Росії відсторонило кількох генералів від ключових оперативних посад у війні проти України.

Російські сили вичерпують вищих військових лідерів і більше покладаються на відставних офіцерів і резерв, щоб замінити втрат офіцерів.