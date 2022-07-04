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    Окупанти знову обстріляли Харків (відео)

    Російські окупанти продовжують обстрілювати ракетами Харків - Окупанти знову обстріляли Харків (відео)
    Російські окупанти продовжують обстрілювати ракетами Харків
    фото з відкритих джерел

    Харків’яни прокинулися від ракетних ударів

    У Харкові через загрозу ворожого обстрілу о 4:00 оголосили повітряну тривогу. Через кілька хвилин місцеві жителі почали повідомляти про вибухи.

    Пишуть, що по місту запустили дві ракети.

    Після прильоту видно стовп чорного диму.

    З боку офіційної влади наразі не надходило підтвердженої інформації про потрапляння ворожих снарядів у місто чи область.

    Зазначимо, що російські окупанти обстрілюють Харків щовечора.

    Як повідомлялося, 28 червня близько 12:30 військові країни-агресора обстріляли Індустріальний район Харкова. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Поранено п’ятьох співробітників.


    Теги: Харків пожежа росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти знову обстріляли Харків (відео)