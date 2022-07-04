Окупанти знову обстріляли Харків (відео)

Харків’яни прокинулися від ракетних ударів

У Харкові через загрозу ворожого обстрілу о 4:00 оголосили повітряну тривогу. Через кілька хвилин місцеві жителі почали повідомляти про вибухи.

Пишуть, що по місту запустили дві ракети.

Після прильоту видно стовп чорного диму.

З боку офіційної влади наразі не надходило підтвердженої інформації про потрапляння ворожих снарядів у місто чи область.

Зазначимо, що російські окупанти обстрілюють Харків щовечора.

Як повідомлялося, 28 червня близько 12:30 військові країни-агресора обстріляли Індустріальний район Харкова. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Поранено п’ятьох співробітників.



