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    Події в Україні

    Російські сили вичерпують вищих військових лідерів – Інститут вивчення війни

    У військ РФ труднощі з поповненням резервів - Російські сили вичерпують вищих військових лідерів – Інститут вивчення війни
    У військ РФ труднощі з поповненням резервів
    фото з відкритих джерел

    Окупанти провалили спробу просування в бік Слов'янська

    У Кремля є труднощі з поповненням резервів військ, шукає нові можливості без оголошення загальної мобілізації. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни ISW.

    «Російська військова влада продовжує шукати шляхи поповнення своїх все більш виснажених силових можливостей, не оголошуючи загальної мобілізації. Неназваний високопоставлений чиновник з оборони США заявив 27 червня, що російські сили, ймовірно, вичерпують вищих військових лідерів і більше покладаються на відставних офіцерів і резерв, щоб замінити втрат офіцерів», – сказано у звіті ISW.

    Також у ньому повідомляється, що російські війська не змогли повністю відрізати Лисичанськ від шляхів сполучення з Бахмутом. Окупанти також провалили спробу просування в бік Слов'янська.

    Російські наступальні операції були значною мірою застопорені навколо Ізюмського напрямку, оскільки сконцентрували свою увагу на районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

    Основні висновки аналітиків ISW:

    • Російські війська поступово просувалися на північний захід від Лисичанська біля шосе T1302 Бахмут-Лисичанськ, але не повністю перерізали українські шляхи сполучення з Бахмутом.
    • На схід від Бахмута в ході наступальних операцій окупанти просувалися розмірено.
    • Українські війська відбили наступ ворога північніше Слов'янська.
    • Російські війська здійснили обмежені та локальні атаки на оспорюваних лініях фронту навколо Харкова, але 27 Червня не просунулися вперед.
    • Українські контрнаступи вздовж на півдні продовжують змушувати російські війська віддавати пріоритет оборонним операціям уздовж лінії зіткнення.
    • Російська окупаційна влада робить кроки щодо посилення економічного контролю над окупованими територіями і примусу українського населення до переходу на рубль.

    Як повідомлялося, з початку червня вище військове командування Росії відсторонило кількох генералів від ключових оперативних посад у війні проти України.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Російські сили вичерпують вищих військових лідерів – Інститут вивчення війни