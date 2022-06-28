Російські сили вичерпують вищих військових лідерів – Інститут вивчення війни
Окупанти провалили спробу просування в бік Слов'янська
У Кремля є труднощі з поповненням резервів військ, шукає нові можливості без оголошення загальної мобілізації. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни ISW.
«Російська військова влада продовжує шукати шляхи поповнення своїх все більш виснажених силових можливостей, не оголошуючи загальної мобілізації. Неназваний високопоставлений чиновник з оборони США заявив 27 червня, що російські сили, ймовірно, вичерпують вищих військових лідерів і більше покладаються на відставних офіцерів і резерв, щоб замінити втрат офіцерів», – сказано у звіті ISW.
Також у ньому повідомляється, що російські війська не змогли повністю відрізати Лисичанськ від шляхів сполучення з Бахмутом. Окупанти також провалили спробу просування в бік Слов'янська.
Російські наступальні операції були значною мірою застопорені навколо Ізюмського напрямку, оскільки сконцентрували свою увагу на районі Сєвєродонецька та Лисичанська.
Основні висновки аналітиків ISW:
- Російські війська поступово просувалися на північний захід від Лисичанська біля шосе T1302 Бахмут-Лисичанськ, але не повністю перерізали українські шляхи сполучення з Бахмутом.
- На схід від Бахмута в ході наступальних операцій окупанти просувалися розмірено.
- Українські війська відбили наступ ворога північніше Слов'янська.
- Російські війська здійснили обмежені та локальні атаки на оспорюваних лініях фронту навколо Харкова, але 27 Червня не просунулися вперед.
- Українські контрнаступи вздовж на півдні продовжують змушувати російські війська віддавати пріоритет оборонним операціям уздовж лінії зіткнення.
- Російська окупаційна влада робить кроки щодо посилення економічного контролю над окупованими територіями і примусу українського населення до переходу на рубль.
Як повідомлялося, з початку червня вище військове командування Росії відсторонило кількох генералів від ключових оперативних посад у війні проти України.