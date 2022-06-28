Російські сили вичерпують вищих військових лідерів – Інститут вивчення війни

Окупанти провалили спробу просування в бік Слов'янська

У Кремля є труднощі з поповненням резервів військ, шукає нові можливості без оголошення загальної мобілізації. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни ISW.

«Російська військова влада продовжує шукати шляхи поповнення своїх все більш виснажених силових можливостей, не оголошуючи загальної мобілізації. Неназваний високопоставлений чиновник з оборони США заявив 27 червня, що російські сили, ймовірно, вичерпують вищих військових лідерів і більше покладаються на відставних офіцерів і резерв, щоб замінити втрат офіцерів», – сказано у звіті ISW.

Також у ньому повідомляється, що російські війська не змогли повністю відрізати Лисичанськ від шляхів сполучення з Бахмутом. Окупанти також провалили спробу просування в бік Слов'янська.

Російські наступальні операції були значною мірою застопорені навколо Ізюмського напрямку, оскільки сконцентрували свою увагу на районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

Основні висновки аналітиків ISW:

Російські війська поступово просувалися на північний захід від Лисичанська біля шосе T1302 Бахмут-Лисичанськ, але не повністю перерізали українські шляхи сполучення з Бахмутом.

На схід від Бахмута в ході наступальних операцій окупанти просувалися розмірено.

Українські війська відбили наступ ворога північніше Слов'янська.

Російські війська здійснили обмежені та локальні атаки на оспорюваних лініях фронту навколо Харкова, але 27 Червня не просунулися вперед.

Українські контрнаступи вздовж на півдні продовжують змушувати російські війська віддавати пріоритет оборонним операціям уздовж лінії зіткнення.

Російська окупаційна влада робить кроки щодо посилення економічного контролю над окупованими територіями і примусу українського населення до переходу на рубль.

Як повідомлялося, з початку червня вище військове командування Росії відсторонило кількох генералів від ключових оперативних посад у війні проти України.