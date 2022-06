РФ відсторонила ключових генералів від «спецоперації» в Україні: названо імена

Із початку червня вище військове командування Росії відсторонило кількох генералів від ключових оперативних посад у війні проти України. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, до відсторонених генералів входять командувач повітряно-десантними військами генерал-полковник Андрій Сердюков і командувач Південною групою військ генерал армії Олександр Дворніков, який також якийсь час виконував обов'язки головного оперативного командувача.

(3/5) These includes the commander of Airborne Forces (VDV) General-Colonel Andrei Serdyukov; and commander Southern Group of Forces (SGF) General of the Army Alexandr Dvornikov.

Сили на Донбасі очолив генерал Сергій Суровікін.

«Командування ЮГВ, ймовірно, перейде до генерал-полковника Сергія Суровікіна, оскільки ЮГВ продовжує грати центральну роль в наступі Росії на Донбасі», – повідомили у британській розвідці.

(5/5) Command of the SGF is likely to transfer to Colonel-General Sergei Surovikin, as SGF continues to perform a central part in Russia’s offensive in the Donbas. For over thirty years, Surovikin’s career has been dogged with allegations of corruption and brutality.