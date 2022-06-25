  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. РФ відсторонила ключових генералів від «спецоперації» в Україні: названо імена
рус
    Політика

    РФ відсторонила ключових генералів від «спецоперації» в Україні: названо імена

    Генерал Сергій Суровікін відомий своєю жорстокістю - РФ відсторонила ключових генералів від «спецоперації» в Україні: названо імена
    Генерал Сергій Суровікін відомий своєю жорстокістю
    фото з відкритих джерел

    Керувати наступом на Донбасі буде генерал Сергій Суровікін

    Із початку червня вище військове командування Росії відсторонило кількох генералів від ключових оперативних посад у війні проти України. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

    За даними британської розвідки, до відсторонених генералів входять командувач повітряно-десантними військами генерал-полковник Андрій Сердюков і командувач Південною групою військ генерал армії Олександр Дворніков, який також якийсь час виконував обов'язки головного оперативного командувача.

    Сили на Донбасі очолив генерал Сергій Суровікін.

    «Командування ЮГВ, ймовірно, перейде до генерал-полковника Сергія Суровікіна, оскільки ЮГВ продовжує грати центральну роль в наступі Росії на Донбасі», – повідомили у британській розвідці.

    Протягом понад 30 років кар'єра Суровікіна супроводжувалася звинуваченнями в корупції і жорстокості.

    Читайте також: Остання надія Путіна. Що означає заміна командувача російських десантників?
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    РФ відсторонила ключових генералів від «спецоперації» в Україні: названо імена