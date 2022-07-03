Офіційно. Українські війська після важких боїв за Лисичанськ відійшли

Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід від Лисичанська

Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів. Про це заявив Генеральний штаб Збройних сил України ввечері 3 липня.

«В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід», – йдеться в заяві Генштабу.

Зазначається, що боротьба триває, але для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму – потрібні матеріально-технічні ресурси.

«Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обов’язки. Ми повернемося і неодмінно переможемо!» – підкреслив Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що росіяни кинули на Лисичанськ значні сили та закріплюються у районі міста, воно у вогні.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що ризик захоплення російськими військами Луганської області є, однак, наразі не можна сказати про повний контроль окупантів над Лисичанськом, на околицях тривають бої.

Станом на 3 липня на Лисичанському напрямку ворог здійснює обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Золотарівка і Верхньокам’янка. Вів штурмові дії у напрямку Золотарівки та взяв під контроль населений пункт.