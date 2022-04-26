ЗСУ «приземлили» 10 ворожих одиниць авіації
Збито три літаки рашистів
За добу 25 квітня силами українських протиповітряної оборони уражено 10 повітряних цілей. Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
У понеділок російські окупанти активізували агресивні дії, випустили по Україні чимало крилатих ракет, передусім по об’єктах інфраструктури, вузлових залізничних станціях.
На східному та південному напрямках рашисти здійснили кілька авіанальотів і втратили три літаки.
Загалом за добу 25 квітня уражено 10 повітряних цілей:
- три літаки (Су-34, Су-35, Су-30);
- три крилаті ракети;
- чотири БпЛА ОТР (імовірно, «Орлан-10»).
Нагадаємо, 25 квітня на Донбасі збито два літаки та три безпілотники.
Як відомо, Повітряні сили збили російський бомбардувальник на Харківщині. Літак збили біля Балаклії.