ЗСУ «приземлили» 10 ворожих одиниць авіації

За добу ЗСУ не дозволили трьом крилатим ракетам окупантів долетіти до цілей

Збито три літаки рашистів

За добу 25 квітня силами українських протиповітряної оборони уражено 10 повітряних цілей. Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

У понеділок російські окупанти активізували агресивні дії, випустили по Україні чимало крилатих ракет, передусім по об’єктах інфраструктури, вузлових залізничних станціях.

На східному та південному напрямках рашисти здійснили кілька авіанальотів і втратили три літаки.

Загалом за добу 25 квітня уражено 10 повітряних цілей:

три літаки (Су-34, Су-35, Су-30);

три крилаті ракети;

чотири БпЛА ОТР (імовірно, «Орлан-10»).

Нагадаємо, 25 квітня на Донбасі збито два літаки та три безпілотники.

Як відомо, Повітряні сили збили російський бомбардувальник на Харківщині. Літак збили біля Балаклії.

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