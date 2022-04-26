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    ЗСУ «приземлили» 10 ворожих одиниць авіації

    За добу ЗСУ не дозволили трьом крилатим ракетам окупантів долетіти до цілей - ЗСУ «приземлили» 10 ворожих одиниць авіації
    За добу ЗСУ не дозволили трьом крилатим ракетам окупантів долетіти до цілей
    фото з відкритих джерел

    Збито три літаки рашистів

    За добу 25 квітня силами українських протиповітряної оборони уражено 10 повітряних цілей. Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

    У понеділок російські окупанти активізували агресивні дії, випустили по Україні чимало крилатих ракет, передусім по об’єктах інфраструктури, вузлових залізничних станціях.

    На східному та південному напрямках рашисти здійснили кілька авіанальотів і втратили три літаки.

    Загалом за добу 25 квітня уражено 10 повітряних цілей:

    • три літаки (Су-34, Су-35, Су-30);
    • три крилаті ракети;
    • чотири БпЛА ОТР (імовірно, «Орлан-10»).

    Нагадаємо, 25 квітня на Донбасі збито два літаки та три безпілотники.

    Як відомо, Повітряні сили збили російський бомбардувальник на Харківщині. Літак збили біля Балаклії.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ «приземлили» 10 ворожих одиниць авіації