У Миколаєві окупанти обстріляли АЗС, є загиблі (фото)

У результаті обстрілу на АЗС виникла пожежа

Миколаїв перебуває під постійними обстрілами рашистів

Сьогодні, 21 березня, російські окупанти обстріляли автозаправку в Корабельному районі Миколаєва. Внаслідок ворожого обстрілу сталася на площі 10 кв. м. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

Від отриманих поранень, несумісних з життям, загинуло троє чоловіків, одна жінка постраждала.

До прибуття рятувальників каретою швидкої медичної допомоги жінку доставлено до лікувального закладу.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії повідомила, що росіяни вперто намагаються обійти Миколаїв у напрямку Одеси. Їм це не вдається.

Також стало відомо, скільки людей виїхало з Миколаєва після нападу Росії.

Попри активні бойові дії в Миколаївській області розпочалася посівна кампанія.