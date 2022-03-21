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    Події в Україні

    У Миколаєві окупанти обстріляли АЗС, є загиблі (фото)

    У результаті обстрілу на АЗС виникла пожежа - У Миколаєві окупанти обстріляли АЗС, є загиблі (фото)
    У результаті обстрілу на АЗС виникла пожежа
    фото: ДСНС

    Миколаїв перебуває під постійними обстрілами рашистів

    Сьогодні, 21 березня, російські окупанти обстріляли автозаправку в Корабельному районі Миколаєва. Внаслідок ворожого обстрілу сталася на площі 10 кв. м. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

    Від отриманих поранень, несумісних з життям, загинуло троє чоловіків, одна жінка постраждала.

    До прибуття рятувальників каретою швидкої медичної допомоги жінку доставлено до лікувального закладу.

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    У Миколаєві окупанти обстріляли АЗС, є загиблі (фото)
    У Миколаєві окупанти обстріляли АЗС, є загиблі (фото)
    У Миколаєві окупанти обстріляли АЗС, є загиблі (фото)

    Нагадаємо, розвідка Великої Британії повідомила, що росіяни вперто намагаються обійти Миколаїв у напрямку Одеси. Їм це не вдається.

    Також стало відомо, скільки людей виїхало з Миколаєва після нападу Росії.

    Попри активні бойові дії в Миколаївській області розпочалася посівна кампанія.

    Теги: пожежа росія окупанти ДСНС війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    У Миколаєві окупанти обстріляли АЗС, є загиблі (фото)