Захисники Маріуполя пояснили, для чого виходили до росіян із білими прапорами
Білі стяги використовували під час евакуації цивільних із «Азовсталі», причому обидві сторони
Українські захисники, котрі боронять «Азовсталь», спростували черговий фейк. Так, у деяких інтернет-джерелах поширилася інформація, що захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором.
«Насправді ж, для реалізації плану евакуації цивільних, використовуються білі прапори обома групами. Так і цього разу, для евакуації громадян з території заводу «Азовсталь», обидві групи використовували такі стяги. Хочемо зауважити, що дана процедура проводиться вже вчетверте», – ідеться у повідомленні полку «Азов».
Раніше під час евакуації цивільних з «Азовсталі» у Маріуполі, російські війська порушили режим «тиші» і обстріляли автомобіль, загинув військовий, шестеро поранених.
До слова, Україна закликає «Лікарів без кордонів» допомогти врятувати захисників «Азовсталі». ЗА повідомленням британської розвідки, поки триває український опір на «Азовсталі» в Маріуполі, російські втрати зростають, а їхні оперативні плани на Донбасі зриваються.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Кремль поставив перед своїми військами чітке завдання – «добити за будь-яку ціну» полк Нацгвардії «Азов» у Маріуполі.