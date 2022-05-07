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    Події в Україні

    Захисники Маріуполя пояснили, для чого виходили до росіян із білими прапорами

    Захисники &laquo;Азовсталі&raquo; спростували черговий фейк - Захисники Маріуполя пояснили, для чого виходили до росіян із білими прапорами
    Захисники «Азовсталі» спростували черговий фейк
    фото з відкритих джерел

    Білі стяги використовували під час евакуації цивільних із «Азовсталі», причому обидві сторони

    Українські захисники, котрі боронять «Азовсталь», спростували черговий фейк. Так, у деяких інтернет-джерелах поширилася інформація, що захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором.

    «Насправді ж, для реалізації плану евакуації цивільних, використовуються білі прапори обома групами. Так і цього разу, для евакуації громадян з території заводу «Азовсталь», обидві групи використовували такі стяги. Хочемо зауважити, що дана процедура проводиться вже вчетверте», – ідеться у повідомленні полку «Азов».

    Раніше під час евакуації цивільних з «Азовсталі» у Маріуполі, російські війська порушили режим «тиші» і обстріляли автомобіль, загинув військовий, шестеро поранених.

    До слова, Україна закликає «Лікарів без кордонів» допомогти врятувати захисників «Азовсталі». ЗА повідомленням британської розвідки, поки триває український опір на «Азовсталі» в Маріуполі, російські втрати зростають, а їхні оперативні плани на Донбасі зриваються.

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Кремль поставив перед своїми військами чітке завдання – «добити за будь-яку ціну» полк Нацгвардії «Азов» у Маріуполі.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти історія війна Азов автомобіль Україна окупація радник час Олексій Арестович #stoprussia
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    Захисники Маріуполя пояснили, для чого виходили до росіян із білими прапорами