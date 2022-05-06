Поновлення штурму «Азовсталі»: британська розвідка назвала основну ціль Путіна

Російські війська в Маріуполі вже другий день продовжують наземний штурм металургійного заводу «Азовсталь»

Поки триває український опір на «Азовсталі» в Маріуполі, російські втрати зростають, а їхні оперативні плани на Донбасі зриваються. Про це повідомили у британській розвідці.

Російські війська в Маріуполі вже другий день продовжують наземний штурм металургійного заводу «Азовсталь», незважаючи на заяви про те, що вони намагатимуться лише заблокувати його.

«Поновлення зусиль Росії зі штурму «Азовсталі» та захоплення Маріуполя, ймовірно, пов’язане з майбутніми відзначеннями дня перемоги 9 травня та бажанням Путіна домогтися символічного успіху в Україні», – йдеться у повідомленні.

Такі зусилля коштують Росії втрат особового складу, обладнання та боєприпасів. “Водночас, доки триває український опір на «Азовсталі», оперативні плани росіян щодо Донеччини зриваються», – додали в розвідці.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили: основні сили російських окупаційних військ, кинуті раніше на Маріуполь, зараз відведені на північ від міста, яке продовжує зазнавати постійних авіаційних і артилерійських ударів.

Нагадаємо, полк «Азов» у відеозверненні увечері 5 травня поінформував, що захисники під щільним вогнем тримають оборону заводу. А рашисти застосовують проти них авіацію, артилерію та піхоту.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Кремль поставив перед своїми військами чітке завдання – «добити за будь-яку ціну» полк Нацгвардії «Азов» у Маріуполі.