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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли евакуаційне авто з «Азовсталі»: є загиблі

    Рашисти обстріляли евакуаційне авто з «Азовсталі»: є загиблі
    фото з відкритих джерел

    Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки

    Під час евакуації цивільних з «Азовсталі» у Маріуполі, російські війська порушили режим «тиші» і обстріляли автомобіль, загинув військовий, шестеро поранених. Про це повідомив полк «Азов» у Telegram.

    «Під час режиму припинення вогню, на території заводу «Азовсталь» росіянами, застосувавши ПТРК, було підбито автомобіль. Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу. В результаті обстрілу один боєць загинув та шість поранені. Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення», – йдеться у повідомленні.

    До слова, Україна закликає «Лікарів без кордонів» допомогти врятувати захисників «Азовсталі». ЗА повідомленням британської розвідки, поки триває український опір на «Азовсталі» в Маріуполі, російські втрати зростають, а їхні оперативні плани на Донбасі зриваються.

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Кремль поставив перед своїми військами чітке завдання – «добити за будь-яку ціну» полк Нацгвардії «Азов» у Маріуполі.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли евакуаційне авто з «Азовсталі»: є загиблі