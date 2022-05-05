Арестович: окупанти хочуть зробити Путіну подарунок на 9 травня

Можливості військової допомоги захисникам Маріуполя вичерпуються, зазначив радник голови ОП

Радник голови ОП Олексій Арестович вважає, що Кремль поставив перед своїми військами чітке завдання – «добити за будь-яку ціну» полк Нацгвардії «Азов» у Маріуполі. Про це Арестович сказав в ефірі каналу «Фейгін Live».

Арестович заявив, що російські окупанти прагнуть до 9 травня «добити» полк «Азов» і «продати» цю інформацію пропагандистським каналам РФ, як перемогу у війні.

«Окупанти хочуть зробити Путіну подарунок на 9 травня – «добити» полк «Азов». Подивимось, чи вдасться їм. Зусилля вони роблять крайні – йдуть третю добу на штурм. Бої вже на території «Азовсталі», – розповів Олексій Арестович.

Проблему в Маріуполі з евакуацією мирного населення, а також поранених і військових намагаються вирішити багато лідерів різноманітних організацій з усього світу.

«Розриваючи міжнародні зв'язки, ризикуючи репутацією та сварячись із лідерами країн, з якими сваритися не варто було б – окупанти хочуть принципово добити та довести. Те, чого досяг наш президент, уряд, Верховна Рада, Червоний хрест, щоб евакуювати частину людей – це диво», – зазначив Олексій Арестович.

За його словами, можливості військової допомоги захисникам Маріуполя вичерпуються. Раніше допомогу доставляли гелікоптерами, але зараз окупанти посилили свою ППО, щоб цього не допустити. Найближчі сили України перебувають, за словами Арестовича, щонайменше за 60 км. При цьому вони самі – під «сильним тиском» супротивника. Наступні найближчі – за 120 км.

Нагадаємо, учора, 4 травня, українські ЗМІ повідомили про те, що окупанти змогли прорватися на територію «Азовсталі», де ведуть оборону українські війська.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив інформацію про те, що прорватися на територію «Азовсталі» росіянам допомогла інформація від зрадника.

Генеральний штаб ЗСУ увечері того ж дня зазначив, що рашисти не мають успіху у своїй черговій спробі наступу на «Азовсталь».

У ніч на 5 травня командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні заявив, що на території «Азовсталі» тривають важкі кровопролитні бої.

Полк «Азов» у відеозверненні увечері 5 травня поінформував, що захисники під щільним вогнем тримають оборону заводу. А рашисти застосовують проти них авіацію, артилерію та піхоту.



