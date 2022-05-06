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    Події в Україні

    Україна закликає «Лікарів без кордонів» допомогти врятувати захисників «Азовсталі»

    Наші воїни на &laquo;Азовсталі&raquo; - Україна закликає «Лікарів без кордонів» допомогти врятувати захисників «Азовсталі»
    Наші воїни на «Азовсталі»
    фото: Ян Доброносов

    Верещук нагадала, що за хартією MSF надає допомогу населенню, що потрапило в біду або є жертвам збройних конфліктів

    Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Україні закликає міжнародну медичну організацію «Лікарі без кордонів» (MSF) сформувати евакуаційну місію для порятунку захисників на металургійному комбінаті «Азовсталь».

    Відповідний лист віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук направила голові місії «Лікарі без кордонів» в Україні Мішелю-Олів’є Лашаріте.

    «Тож виходячи з принципів, якими керується MSF, Мінреінтеграції просить сформувати місію для евакуації захисників Маріуполя, які зараз перебувають у металургійному комбінаті «Азовсталь». Оцінити їх фізичний та психічний стан, зібрати свідчення про умови, в яких вони перебувають, та надати медичну допомогу українцям, права людини яких порушені російською федерацією», – підкреслили у міністерстві.

    Зазначається, що жахливі умови, в яких перебувають усі оточені на Азовсталі, відсутність доступу до медичної допомоги, погіршення їхнього фізичного та психологічного стану є очевидним порушенням розділу IX статті 55 Статуту Організації Об’єднаних Націй.

    У листі Верещук нагадала, що за хартією MSF надає допомогу населенню, що потрапило в біду або є жертвам збройних конфліктів.

    За даними Генштабу, РФ штурмує «Азовсталь» і намагається захопити Попасну.

    Російські війська в Маріуполі вже другий день продовжують наземний штурм металургійного заводу «Азовсталь», незважаючи на заяви про те, що вони намагатимуться лише заблокувати його. Британська розвідка заявляє, що поки триває український опір на «Азовсталі» в Маріуполі, російські втрати зростають, а їхні оперативні плани на Донбасі зриваються.

    Нагадаємо, у Пентагоні заявили: основні сили російських окупаційних військ, кинуті раніше на Маріуполь, зараз відведені на північ від міста, яке продовжує зазнавати постійних авіаційних і артилерійських ударів.

    Полк «Азов» у відеозверненні увечері 5 травня поінформував, що захисники під щільним вогнем тримають оборону заводу. А рашисти застосовують проти них авіацію, артилерію та піхоту.

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Кремль поставив перед своїми військами чітке завдання – «добити за будь-яку ціну» полк Нацгвардії «Азов» у Маріуполі.

    Читайте також: «Я повернувся у Маріуполь». Історія з перших уст



    Теги: Маріуполь росія окупанти війна лікар Донеччина Україна права людини окупація Ірина Верещук #stoprussia
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    Україна закликає «Лікарів без кордонів» допомогти врятувати захисників «Азовсталі»