Українські захисники вчергове знищили ворожі переправи через Сіверський Донець

Біля Білогорівки окупанти намагалися створити переправу, щоб перекидати свою техніку та військових на той бік, де тримають оборону ЗСУ

Орки не полишають надію побудувати понтонну переправу

У Білогорівці на Луганщині Збройні сили України вчергове знищили понтонні переправи російських військ через річку Сіверський Донець разом із технікою та окупантами. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Сьогодні вчергове розбомбили їхні понтонні переправи разом з технікою, разом із людьми. Там уже десятки валяються БТР, танків розірваних. Це така наша локальна Чорнобаївка. Орки не полишають надію побудувати понтонну переправу, постійно намагаються навести, і постійно ми її розбиваємо», — сказав Гайдай.

«Русня хотіла переправитися через Сіверський Донець. 17 танкова бригада була проти і знищила 35 одиниці техніки орків», – написав журналіст Роман Бочкала.

10 травня Гайдай повідомляв, що біля Білогорівки окупанти намагалися створити міцну переправу, щоб перекидати свою техніку та військових на той бік, де тримають оборону ЗСУ, і навіть встигли поставити понтонні переправи, але наразі їх знищили. У Білогорівці триває зачистка російських військ, які частково змогли прорватись на переправу через річку.

Очільник ОВА зазначив, що окупанти кинули всі сили, щоб прорвати оборону Сєвєродонецька, захопити повністю Рубіжне і відрізати Луганщину від «великої землі», взявши під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут. Обстріли населених пунктів «надпотужні».

Нагадаємо, Луганщина та Донеччина залишилися без газу: окупанти заблокували постачання.

Також рашисти обстріляли школу-інтернат на Луганщині.

Раніше стало відомо, що окупанти залишили Луганщину без комунікацій і гатять по «шляху життя».

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