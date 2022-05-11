Миколаївщина: окупанти саботують накази командирів – Кім

Окупанти зрозуміли, що із ЗСУ краще не зустрічатися

Росіяни ламають свою техніку, щоб не йти в бій

На Миколаївщині російські військові масово саботують накази і ламають техніку. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Зараз масове явище – росіяни саботують накази, ламають свою техніку. Для них ця ситуація «win-win» – і не помер, і злочинний наказ не виконав», – написав керівник ОВА.

Він додав, що на Харківському напрямку ЗСУ жене російських окупантів за поребрик.

Керівник Миколаївської ОВА також повідомив, що сьогодні він написав легіону «Свобода Росії» і чекає на відповідь. Кім наголосив, що розвиток такого руху – це дуже радісний факт.

Нагадаємо, окупанти блокують виїзди на півдні України.

Рашисти брешуть місцевим про «захоплення» усього півдня.

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