Миколаївщина: окупанти саботують накази командирів – Кім
Росіяни ламають свою техніку, щоб не йти в бій
На Миколаївщині російські військові масово саботують накази і ламають техніку. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
«Зараз масове явище – росіяни саботують накази, ламають свою техніку. Для них ця ситуація «win-win» – і не помер, і злочинний наказ не виконав», – написав керівник ОВА.
Він додав, що на Харківському напрямку ЗСУ жене російських окупантів за поребрик.
Керівник Миколаївської ОВА також повідомив, що сьогодні він написав легіону «Свобода Росії» і чекає на відповідь. Кім наголосив, що розвиток такого руху – це дуже радісний факт.
Нагадаємо, окупанти блокують виїзди на півдні України.
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