  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Миколаївщина: окупанти саботують накази командирів – Кім

    Окупанти зрозуміли, що із ЗСУ краще не зустрічатися - Миколаївщина: окупанти саботують накази командирів – Кім
    Окупанти зрозуміли, що із ЗСУ краще не зустрічатися
    фото з відкритих джерел

    Росіяни ламають свою техніку, щоб не йти в бій

    На Миколаївщині російські військові масово саботують накази і ламають техніку. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

    «Зараз масове явище – росіяни саботують накази, ламають свою техніку. Для них ця ситуація «win-win» – і не помер, і злочинний наказ не виконав», – написав керівник ОВА.

    Він додав, що на Харківському напрямку ЗСУ жене російських окупантів за поребрик.

    Керівник Миколаївської ОВА також повідомив, що сьогодні він написав легіону «Свобода Росії» і чекає на відповідь. Кім наголосив, що розвиток такого руху – це дуже радісний факт.

    Нагадаємо, окупанти блокують виїзди на півдні України.

    Рашисти брешуть місцевим про «захоплення» усього півдня.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Миколаївщина наказ військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Миколаївщина: окупанти саботують накази командирів – Кім