Ворог атакував Лозову ракетами: є жертва

Знищено склад сільгосппродукції

Надвечір 11 травня окупанти атакували Харківську область ракетами. Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, що було вщент знищено склад сільгосппродукції на території громади.

Одна цивільна людина загинула.

«На жаль, сьогодні було неспокійно. Лозівська громада піддалася обстрілу. Постраждала цивільна людина. З урахуванням безпекових моментів, більше подробиці розповім завтра. Наземної загрози немає», – написав Зеленський.

Нагадаємо, також сьогодні відбувся ракетний обстріл Полтавщини: відомо, куди влучили окупанти (фото).

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