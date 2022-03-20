Залишився в живих один військовий РФ: на Київщині воїни знищили загін ВДВ рашистів

В армії російських окупантів різко зросла кількість відказників

На Київському напрямку українські захисники знищили зведений загін костромського полку ВДВ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Стало відомо, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку, який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, і той знаходиться у шпиталі», - йдеться в повідомленні.

На фоні подібних обставин російські військові масово відмовляються брати участь в бойових діях в Україні.

«Командуванням російського чорноморського флоту терміново проводяться заходи щодо заміни 130 відказників-контрактників 810-ї бригади морської піхоти на десантників 7-ї десантно-штурмової дивізії. Питання щодо їх подальшої служби вирішує ФСБ», - інформує Генштаб ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що наші воїни ліквідували командира 331-го гвардійського парашутно-десантного полку Росії полковника Сергія Сухарєва.