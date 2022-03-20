  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Залишився в живих один військовий РФ: на Київщині воїни знищили загін ВДВ рашистів

    Рашисти несуть великі втрати - Залишився в живих один військовий РФ: на Київщині воїни знищили загін ВДВ рашистів
    Рашисти несуть великі втрати

    В армії російських окупантів різко зросла кількість відказників

    На Київському напрямку українські захисники знищили зведений загін костромського полку ВДВ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    «Стало відомо, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку, який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, і той знаходиться у шпиталі», - йдеться в повідомленні.

    На фоні подібних обставин російські військові масово відмовляються брати участь в бойових діях в Україні.

    «Командуванням російського чорноморського флоту терміново проводяться заходи щодо заміни 130 відказників-контрактників 810-ї бригади морської піхоти на десантників 7-ї десантно-штурмової дивізії. Питання щодо їх подальшої служби вирішує ФСБ», - інформує Генштаб ЗСУ.

    Раніше повідомлялося, що наші воїни ліквідували командира 331-го гвардійського парашутно-десантного полку Росії полковника Сергія Сухарєва.

    Читайте також: 25-й день війни: окупанти перекидають найманців до українського кордону
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Залишився в живих один військовий РФ: на Київщині воїни знищили загін ВДВ рашистів