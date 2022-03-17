Українські військові ліквідували командира полку ВДВ полковника Сухарєва

Ще один російський офіцер загинув на українській землі

Наші воїни ліквідували командира 331-го гвардійського парашутно-десантного полку Росії полковника Сергія Сухарєва. Про це повідомляють рашисткі медіа.

Відомо, що Сухарєв очолював полк ВДВ Росії, який брав участь у вторгненні до України. За даними видання, крім нього, на українській землі були ліквідовані капітан Олексій Нікітін, старший сержант Сергій Лебедєв, сержант Олександр Лимонов, а також єфрейтор Юрій Дегтярьов.

Пропаганда запевняє, що вони віддали свої життя нібито «за безпеку Росії». Чому вони це робили на українській землі, не уточнюється.

Нагадаємо, під Маріуполем полк «Азов» під час бою з 22-ю бригадою ГРУ Росії ліквідував генерал-майора, командувача 150 дивізії, командуючого контингенту росіян у Сирії Олега Мітяєва.

7 березня під Харковом був знищений генерал-майор Віталій Герасимов, начальник штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Герасимов брав участь у захопленні Криму 2014 року.

А 11 березня на українській землі убили командувача 29-ї армії Східного військового округу генерала-майора Андрія Колеснікова.