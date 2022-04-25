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    Події в Україні

    Залізниця, яка «пошкодилась» у Брянську, доставляла військову техніку окупантам в Україну

    Причину пошкодження на російській залізниці не уточнюють - Залізниця, яка «пошкодилась» у Брянську, доставляла військову техніку окупантам в Україну
    Причину пошкодження на російській залізниці не уточнюють
    фото із російських ЗМІ

    Брянськ розташований приблизно в 155 км від українського кордону

    У Брянську крім згорілої нафтобази та складу боєприпасів виявилася пошкоджена залізниця у напрямку військової частини, якою везли військову техніку та боєприпаси в Україну, передають ЗМІ.

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    Залізниця, яка «пошкодилась» у Брянську, доставляла військову техніку окупантам в Україну
    Залізниця, яка «пошкодилась» у Брянську, доставляла військову техніку окупантам в Україну
    Залізниця, яка «пошкодилась» у Брянську, доставляла військову техніку окупантам в Україну

    Отже, тепер окупантам буде набагато складніше перекинути свій військовий мотлох на нашу землю.

    Російське місто знаходиться близько 155 км від українського кордону.

    Нагадаємо, у російському Брянську вночі загорілася нафтобаза. Тамтешні Telegram-канали оприлюднили численні відео з Брянська, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».

    Також палає «ще один об'єкт», як сором'язливо повідомляють у російських ЗМІ. За деякими даними цей неназваний об'єкт – 120-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління РФ.

    Кремлівські пропагандисти уже звинуватили у пожежі українську сторону.

    Згодом МНС Росії визнало факт пожежі на нафтопроводі «Транснєфть Брянск Дружба». Про вибухи і пожежу на ракетному складі військової частини офіційні російські джерела поки що мовчать.

    Попри роботу на пожежі МНСників із семи регіонів Росії, зокрема, і з Москви, станом на ранок 25 квітня нафтобаза продовжує горіти. Небо над Брянськом затягнув чорний дим.

    Влада Брянська почала вивозити з території низки міських шкіл – зокрема, і тих, які розташовані далеко від місця пожежі – учнів та учителів.

    Теги: росія окупанти війна залізниця аварія Україна боєприпаси окупація #stoprussia
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    Залізниця, яка «пошкодилась» у Брянську, доставляла військову техніку окупантам в Україну