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    Під Брянськом на залізниці сталися два серйозні інциденти (фото)

    Брянська область, крім пожеж на нафтобазах, відзначилася ще двома інцидентами на залізниці - у одному місці поїзд зійшов з рейок, у іншому знайшли вибухівку - Під Брянськом на залізниці сталися два серйозні інциденти (фото)
    Брянська область, крім пожеж на нафтобазах, відзначилася ще двома інцидентами на залізниці - у одному місці поїзд зійшов з рейок, у іншому знайшли вибухівку
    фото: «Новості Брянска»

    У Брянській області локомотив зійшов із рейок, а пізніше залізницю замінували

    У кінці минулого тижня на заході від Брянська зійшов з рейок локомотив. Про інцидент із локомотивом писало видання «Новості Брянска».

    Залізничники заявили, що причиною катастрофи стало сповзання насипу під рейками. Детальніша інформація поки не оприлюднена Московською залізницею, до складу якого входить територія Брянської області.

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    Під Брянськом на залізниці сталися два серйозні інциденти (фото)
    Під Брянськом на залізниці сталися два серйозні інциденти (фото)
    Під Брянськом на залізниці сталися два серйозні інциденти (фото)

    Пізніше у іншій частині Брянщини, що безпосередньо прилягає до місця пожеж на нафтобазах, на залізниці була знайдена вибухівка, пише видання «Н-Вести».

    Вибухівку на перегоні між станціями Білі Береги та Снежетьська (саме на вулиці Снежетьський вал у Брянську розташований нафтовий комплекс, де сталася друга пожежа зранку 25 квітня – ред.) знайшов обхідник.

    У релейній шафі він помітив дві каністри з рідиною, від яких йшли дроти до акумулятора. Працівники поліції, які прибули на виклик, знайшли у вказаному працівником залізниці місці «саморобний вибуховий пристрій запального типу з таймером та акумулятором». А у каністрах, скоріш за все, був бензин.

    Нагадаємо, у російському Брянську вночі загорілася нафтобаза. Тамтешні Telegram-канали оприлюднили численні відео з Брянська, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».

    Крім нафтобази, за неофіційною інформацією, загорівся ракетний склад у військовій частині в іншому кінці Брянська. Очевидці нібито чули вибухи перед пожежею. У Брянську спрацювала сирена повітряної тривоги.

    Кремлівські пропагандисти уже звинуватили у пожежі українську сторону.

    Згодом МНС Росії визнало факт пожежі на нафтопроводі «Транснєфть Брянск Дружба». Про вибухи і пожежу на ракетному складі військової частини офіційні російські джерела поки що мовчать.

    Попри роботу на пожежі МНСників із семи регіонів Росії, зокрема, і з Москви, станом на ранок 25 квітня нафтобаза продовжує горіти. Небо над Брянськом затягнув чорний дим.

    Влада Брянська почала вивозити з території низки міських шкіл – зокрема, і тих, які розташовані далеко від місця пожежі – учнів та учителів.

    Теги: росія залізниця вибухівка
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    Під Брянськом на залізниці сталися два серйозні інциденти (фото)