Залужний назвав генерала, чия тактика дозволила звільнити Херсон: його згодом було усунуто

Генерал-майор Андрій Ковальчук наполягав на зміні підходу до наступу на Херсонщині

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів, що тактику, яка зрештою допомогла звільнити правобережну частину Херсонщини, запропонував генерал-майор Андрій Ковальчук. Спочатку Залужний не підтримував цей підхід, однак згодом визнав, що він почав приносити результат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Залужного.

За словами колишнього головкома, у вересні 2022 року наступ на Херсонщині просувався значно повільніше, ніж операція на Харківщині. Це викликало напругу у відносинах із міжнародними партнерами та вищим військово-політичним керівництвом. Водночас українські війська зазнавали важких втрат, а складний рельєф місцевості ускладнював просування.

У жовтні командування змінило підхід до операції. Замість безпосередніх атак українські підрозділи зосередилися на блокуванні російських військ у районах зосередження та завдаванні по них авіаційних і ракетно-артилерійських ударів.

«Врешті нова тактика, на якій наполягав генерал-майор Андрій Ковальчук, почала приносити свої результати. Як же добре, що хтось навчив мене слухати навіть те, що мені не подобається», – написав Залужний.

Зазначимо, що Андрій Ковальчук командував Оперативним командуванням «Південь» і розробляв план деокупації правобережної частини Херсонщини. Однак 1 жовтня 2022 року він передав командування бригадному генералу Олександру Тарнавському. Уже наступного дня українські війська перейшли в наступ.

Наприкінці грудня 2022 року The Washington Post повідомила, що українське командування непублічно замінило Ковальчука Тарнавським. Співрозмовник видання в українському уряді тоді заявив, що генерал «не справлявся зі своєю роботою». У Києві пояснювали кадрове рішення необхідністю пришвидшити просування військ.

Сам Ковальчук згодом розповів про обставини передачі командування в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому». Генерал пояснював своє бачення операції, розповідав про вимоги керівництва щодо темпів наступу та наголошував, що не відправляв військових у поспішні атаки. За його словами, такий підхід дозволив зберегти особовий склад і техніку.