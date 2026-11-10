Річниця звільнення Херсона. Залужний подякував хліборобам, бізнесменам, вчителям і навіть криміналу

Залужний згадав, як у 2022 році військові та цивільні спільно протистояли окупантам на півдні

Ексголовком розповів, як працівники ТЦК формували загони, що згодом звільняли Херсонщину

Напередодні четвертої річниці звільнення Херсона колишній головнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний згадав, як українці різних професій об'єдналися для оборони півдня країни. Про це він написав у своїй статті, повідомляє «Главком».

За його словами, до боротьби з російськими окупантами долучалися фермери, підприємці, вчителі, чиновники та навіть представники кримінального середовища. Залужний наголосив, що історія оборони та звільнення Херсонщини заслуговує на окрему книгу, яка розповість про внесок звичайних українців у протистояння російському вторгненню.

«Ця книга буде написана сльозами і гордістю. Вона буде про те, як хлібороби, бізнесмени, вчителі, чиновники, навіть кримінал разом вбивали ворога, захищали і звільняли кожний метр своєї рідної землі», – зазначив він.

Окремо ексголовком відзначив роль працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення саме вони будували оборонні позиції, здійснювали рейди, організовували партизанський рух і формували підрозділи, які згодом брали участь у звільненні Херсонщини.

«Бо інших військ просто не було», – наголосив Залужний.

Він також пригадав розмову з одним із керівників ТЦК на Миколаївщині в березні 2022 року. Під час постановки бойового завдання військовий відповів йому фразою, яка запам'яталася генералу: «Пане генерале, да по…й танки, ми з Баштанки». Саме тоді Залужний відчув, що головне – не заважати людям, які були готові самостійно організовувати спротив російським військам.

«Звісно, були винятки. Проте те єднання і той дух незламності, що об'єднував і фермера, і солдата, і чиновника, і правоохоронця, на жаль, залишилися в історії», – підкреслив колишній головнокомандувач.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю «Главкому» генерал-майор Андрій Ковальчук, який готував операцію зі звільнення правобережжя Херсонщини, розповів про складнощі наступу та нестачу ресурсів. За його словами, командування намагалося уникнути невиправданих втрат, тому не відправляло військових у лобові атаки на підготовлені позиції росіян.

Ковальчук також пригадав, як після завершення операції Валерій Залужний подякував йому та його підлеглим за підготовку контрнаступу, зазначивши, що 95% заслуги у звільненні правобережжя належить саме їм.