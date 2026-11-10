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Річниця звільнення Херсона. Залужний подякував хліборобам, бізнесменам, вчителям і навіть криміналу

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Річниця звільнення Херсона. Залужний подякував хліборобам, бізнесменам, вчителям і навіть криміналу
Залужний згадав, як у 2022 році військові та цивільні спільно протистояли окупантам на півдні
фото: Валерій Залужний / Telegram, «Суспільне»

Ексголовком розповів, як працівники ТЦК формували загони, що згодом звільняли Херсонщину

Напередодні четвертої річниці звільнення Херсона колишній головнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний згадав, як українці різних професій об'єдналися для оборони півдня країни. Про це він написав у своїй статті, повідомляє «Главком».

За його словами, до боротьби з російськими окупантами долучалися фермери, підприємці, вчителі, чиновники та навіть представники кримінального середовища. Залужний наголосив, що історія оборони та звільнення Херсонщини заслуговує на окрему книгу, яка розповість про внесок звичайних українців у протистояння російському вторгненню.

«Ця книга буде написана сльозами і гордістю. Вона буде про те, як хлібороби, бізнесмени, вчителі, чиновники, навіть кримінал разом вбивали ворога, захищали і звільняли кожний метр своєї рідної землі», – зазначив він.

Окремо ексголовком відзначив роль працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення саме вони будували оборонні позиції, здійснювали рейди, організовували партизанський рух і формували підрозділи, які згодом брали участь у звільненні Херсонщини. 

«Бо інших військ просто не було», – наголосив Залужний.

Він також пригадав розмову з одним із керівників ТЦК на Миколаївщині в березні 2022 року. Під час постановки бойового завдання військовий відповів йому фразою, яка запам'яталася генералу: «Пане генерале, да по…й танки, ми з Баштанки». Саме тоді Залужний відчув, що головне – не заважати людям, які були готові самостійно організовувати спротив російським військам.

«Звісно, були винятки. Проте те єднання і той дух незламності, що об'єднував і фермера, і солдата, і чиновника, і правоохоронця, на жаль, залишилися в історії», – підкреслив колишній головнокомандувач.

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Нагадаємо, раніше в інтерв'ю «Главкому» генерал-майор Андрій Ковальчук, який готував операцію зі звільнення правобережжя Херсонщини, розповів про складнощі наступу та нестачу ресурсів. За його словами, командування намагалося уникнути невиправданих втрат, тому не відправляло військових у лобові атаки на підготовлені позиції росіян.

Ковальчук також пригадав, як після завершення операції Валерій Залужний подякував йому та його підлеглим за підготовку контрнаступу, зазначивши, що 95% заслуги у звільненні правобережжя належить саме їм.

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Теги: Валерій Залужний Херсон Херсонщина військові ЗСУ

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Суспільство

Річниця звільнення Херсона. Залужний подякував хліборобам, бізнесменам, вчителям і навіть криміналу
Річниця звільнення Херсона. Залужний подякував хліборобам, бізнесменам, вчителям і навіть криміналу
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