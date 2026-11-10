Річниця звільнення Херсона. Залужний подякував хліборобам, бізнесменам, вчителям і навіть криміналу
Ексголовком розповів, як працівники ТЦК формували загони, що згодом звільняли Херсонщину
Напередодні четвертої річниці звільнення Херсона колишній головнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний згадав, як українці різних професій об'єдналися для оборони півдня країни. Про це він написав у своїй статті, повідомляє «Главком».
За його словами, до боротьби з російськими окупантами долучалися фермери, підприємці, вчителі, чиновники та навіть представники кримінального середовища. Залужний наголосив, що історія оборони та звільнення Херсонщини заслуговує на окрему книгу, яка розповість про внесок звичайних українців у протистояння російському вторгненню.
«Ця книга буде написана сльозами і гордістю. Вона буде про те, як хлібороби, бізнесмени, вчителі, чиновники, навіть кримінал разом вбивали ворога, захищали і звільняли кожний метр своєї рідної землі», – зазначив він.
Окремо ексголовком відзначив роль працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення саме вони будували оборонні позиції, здійснювали рейди, організовували партизанський рух і формували підрозділи, які згодом брали участь у звільненні Херсонщини.
«Бо інших військ просто не було», – наголосив Залужний.
Він також пригадав розмову з одним із керівників ТЦК на Миколаївщині в березні 2022 року. Під час постановки бойового завдання військовий відповів йому фразою, яка запам'яталася генералу: «Пане генерале, да по…й танки, ми з Баштанки». Саме тоді Залужний відчув, що головне – не заважати людям, які були готові самостійно організовувати спротив російським військам.
«Звісно, були винятки. Проте те єднання і той дух незламності, що об'єднував і фермера, і солдата, і чиновника, і правоохоронця, на жаль, залишилися в історії», – підкреслив колишній головнокомандувач.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю «Главкому» генерал-майор Андрій Ковальчук, який готував операцію зі звільнення правобережжя Херсонщини, розповів про складнощі наступу та нестачу ресурсів. За його словами, командування намагалося уникнути невиправданих втрат, тому не відправляло військових у лобові атаки на підготовлені позиції росіян.
Ковальчук також пригадав, як після завершення операції Валерій Залужний подякував йому та його підлеглим за підготовку контрнаступу, зазначивши, що 95% заслуги у звільненні правобережжя належить саме їм.
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