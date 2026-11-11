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Залужний пояснив, чому українцям не варто розраховувати на кінець війни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Залужний пояснив, чому українцям не варто розраховувати на кінець війни
Залужний: Сьогодні це війна за новий світовий порядок
фото: Валерій Залужний/Telegram

Ексголовнокомандувач вважає, війна закінчиться лише тоді, коли новий поділ світу на сфери впливу завершиться 

Колишній Головнокомандувач Збройних Сил України, посол України у Великій Британії Валерій Залужний у своїй статті розповів про глибинні причини тривалості російсько-українського конфлікту, пише «Главком».

Аналізуючи події від дня звільнення Херсона, він констатував, що попри зміну урядів, утворення нових коаліцій, еволюцію зброї та кадрові перестановки у військовому керівництві України, бойові дії не припиняються, адже світ опинився в абсолютно нових реаліях.

«Ці реалії більше не визначають кінець війни як початок трибуналу над військовими злочинцями. Вони пропонують замість трибуналу вигідні угоди і взаємну торгівлю. Вони намагаються повторити те, що було 30 вересня 1938 року у Мюнхені», – наголосив Залужний.

Ексголовнокомандувач застеріг від спроб нав'язати Україні передачу територій в обмін на обіцянки миру. За його словами, такий сценарій є неможливим, оскільки це «реальний шлях до газових камер і концтаборів», які агресор організує на окупованих землях. Залужний підкреслив, що протистояння вже давно вийшло за межі суто російського інтересу і переросло у глобальну боротьбу за майбутню архітектуру безпеки.

«Сьогодні це війна за новий світовий порядок. Війна, результатом якої має бути не мир в Україні, а новий світовий порядок, де вже здобутий якимись країнами економічний зріст логічно отримає свій політичний вплив і свої нові сфери впливу. Тому ніякі території Донецької області не вгамують цих апетитів», – зазначив він, додавши, що 90% компонентів у ворожих ракетах та дронах виробляються поза межами Росії.

За оцінкою Залужного, глобальне рішення та поділ сфер впливу історично формуються лише після масштабних конфліктів. Наразі до такої війни виявилися повністю готовими лише дві країни світу, одна з яких розташована в центрі Європи. Оскільки решта держав не готувалися, вони роблять ставку на поступки агресору, які є неприйнятними для України.

«І тоді воювати ми змушені будемо до того моменту, поки як мінімум не побачимо свого місця в новому світі, а як максимум – допоки будемо хотіти жити», – резюмував Залужний. Навівши приклад Ізраїлю, який змушений безперервно виборювати своє право на існування з 1947 року, ексголовнокомандувач закликав українців навчатися не лише виживати, а й повноцінно жити в умовах тривалого протистояння.

Як відомо, після звільнення Херсона в листопаді 2022 року Україна не мала достатніх матеріальних ресурсів для швидкого розвитку наступальних операцій на півдні. Затримки з постачанням західного озброєння, нестача боєприпасів і складна місцевість суттєво обмежували можливості української армії. Про це написав колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний у своїй статті.

За словами Залужного, підготовка Херсонської наступальної операції розпочалася ще в липні 2022 року. Українському командуванню потрібно було не лише звільнити правобережжя Дніпра, а й вибити з української землі елітні російські підрозділи, які закріпилися на оборонних позиціях.

Теги: Валерій Залужний війна

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