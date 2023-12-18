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Головнокомандувач ЗСУ прокоментував прослушку у своєму кабінеті

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Головнокомандувач ЗСУ прокоментував прослушку у своєму кабінеті
Валерій Залужний
фото: Валерій Залужний/Facebook

Залужний переконаний, що навряд хтось міг підслухати державну таємницю

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив інформацію про прослушку у своєму кабінеті. Пристрій знайшли в приміщенні, куди він мав переїхати сьогодні. Про це головком розповів у коментарі rbk.ua.

«Це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. У ньому вчора в ході перевірки знайшли (прослушку – ред.)», – зазначив Залужний.

Водночас він підтвердив, що давно не з’являвся в цьому кабінеті.

«У мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили і знайшли (прослушку – ред.)», – додав головком ЗСУ.

Ба більше, прослушка була знайдена не лише в нього. Однак Залужний відкидає припущення, що в самому Генштабі хтось міг скоїти подібне: «Ні, з вухами вже давно не працюємо».

Головнокомандувач розцінює цей інцидент «як війну».

«Усе може бути. Слідство доведе, що це було», – зауважив він.

За словами Залужного, в цей кабінет він мав прийти сьогодні, 18 грудня, о 07:00 ранку, але зайшов туди вже після перевірки. Він додав, що навряд хтось міг підслухати розмови, які становлять державну таємницю.

«Це приміщення і раніше використовувалося. Але перерва була досить суттєвою. Тому це просто вже під мою зустріч, мабуть, готувалися», – пояснив головком.

Нагадаємо, вчора у ЗМІ з'явилася інформація, що в кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли «прослушку». Виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невідомого зразка, що не дозволяє ідентифікувати того, хто їх встановив. Сьогодні інформацію підтвердив Генштаб.

За даними СБУ, «прослушку» виявлено не в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.

Теги: прослушка Валерій Залужний

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