Залужний та Умєров відвідали улюбленого генерала Зеленського (фото)

Сирський ознайомив міністра та Головнокомандувача з ситуацією на Східному напрямку

Військове керівництво привітало бійців із Днем Сухопутних військ

Попри чутки про напруженість у стосунках, улюблений генерал президента Олександр Сирський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров позували разом фотографам під час візиту на позиції воїнів на Східному напрямку. Фото опублікувала пресслужба Міністерства оборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Військове керівництво привітало бійців із Днем Сухопутних військ. Міністр вручив державні нагороди бійцям.

Командувач Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив міністра та Головнокомандувача з ситуацією на Східному напрямку. Також обговорили ключові потреби українських воїнів, які необхідні для ефективного знищення ворога.

Будь ласка, читайте текст після реклами

7 фото На весь екран













Міністр оборони зазначив, що окрім фронтового забезпечення та ключових потреб війська, під час поїздки обговорили питання підготовки рекрутів та посилення фортифікацій уздовж всієї лінії зіткнення.

«Працюємо над посиленням постачання зброї на фронт, запускаємо виробництва, розширюємо можливості закупівель БПЛА (як розвідувальних, так і ударних), щоденно на зв’язку із партнерами», – наголосив міністр Умєров.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» ексгенпрокурор Юрій Луценко розповів, що атегорично проти того, аби будувати схеми персонального протистояння у командуванні ЗСУ. І Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, і командувач Сухопутними військами Олександр Сирський в лавах ЗСУ мають великий авторитет.