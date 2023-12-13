Головна Країна Політика
search button user button menu button

Відома волонтерка зробила фото із Залужним та згадала Безуглу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Відома волонтерка зробила фото із Залужним та згадала Безуглу
Дана Ярова опублікувала фото з головнокомандувачем Збройних сил
фото: Facebook/Дана Ярова

Дана Ярова звернулася до нардепки Безуглої в підписі під своїм фото із Залужним

Волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної Ради при Міністерстві оборони Дана Ярова опублікувала фото з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Світлину вона оприлюднила у Facebook.

На знімку Залужний, обійнявши Ярову, усміхнено позують на камеру на фоні новорічної ялинки. Примітно, що у підписі до фото волонтерка згадала нардепку від «Слуги народу» Мар’яну Безуглу, яка останнім часом багато критикує головкома ЗСУ та раніше конфліктувала з самою Яровою.

Ярова згадала нардепку Мар'яну Безуглу
Ярова згадала нардепку Мар'яну Безуглу
фото: Facebook/Дана Ярова

«Віримо, любимо, підтримуємо. P.S. Марʼяна, подружко, виходь», – написала Ярова.

Нагадаємо, раніше депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла посперечалася із відомою української волонтеркою Даною Яровою, яку нардепка назвала «фейковим волонтером». Мар’яна Безугла помітила, що футболка Дани Ярової вартує 11 тисяч гривень. Мовляв, це лише підтверджує факт «заробляння на волонтерці».

Згодом українська волонтерка Дана Ярова оголосила, що її светр бренду Moschino продано за $5 тис. Кошти з продажу волонтерка віддала на закупівлю автівок для ЗСУ.

Після того, як за Дану Ярову, яка займається волонтерською діяльністю з 2014 року, заступилися інші волонтери, громадські діячі та політики – Безугла поскаржилася на «мережу волонтерів, які можуть розхитувати суспільство», до Служби безпеки України. На скандал відреагувала партія «Європейська Солідарність», заявивши, що Безугла має публічно попросити вибачення перед волонтерами.

До слова, нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

Народні депутати від «Слуги народу» обурені заявами своєї однопартійки Марʼяни Безуглої про те, що військове керівництво України «має піти», адже головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито «не зміг надати план задуму на 2024».

Також заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook влаштувала кастинг на посаду головнокомандувача Збройних сил України.

До слова, народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко відхилила запит у друзі від колеги – «слуги» Мар’яни Безуглої

Читайте також: Квартира в Києві за копійки. Безугла потрапила в скандал з декларацією
Теги: Мар’яна Безугла Дана Ярова Валерій Залужний волонтер депутат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тарас Жеребецький був депутатом Львівської районної ради і головою фракції «Європейська солідарність»
Депутат, який двічі воював з окупантами. Згадаймо Тараса Жеребецького
Сьогодні, 09:00
Серед осіб, кого хоче перевірити Веніславський на поліграфі – Залужний, Єрмак, Шмигаль
Нардеп Веніславський хоче відправити на поліграф деякі категорії чиновників: законопроєкт
11 грудня, 17:05
За час депутатства Кива неодноразово потрапляв у заголовки ЗМІ через свої висловлювання
Сексуальні скандали у Раді, бійка з ветераном АТО. Чим прославився Ілля Кива (відео)
6 грудня, 19:27
Актор вважає вирок несправедливим. І додав: у суду були всі можливості, щоб призначити йому штраф від 170 тис. грн
Вирок Остапу Ступці. За що відомий актор потрапить до виправного центру
1 грудня, 09:57
Безугла повідомила, що депутати готують до реєстрації великий законопроект щодо мобілізації
«Слуга» Безугла винесла на обговорення питання щодо служби в армії одного з членів сім’ї
24 листопада, 18:28
Загалом з початку широкомасштабного вторгнення росії Петро Порошенко спрямував на допомогу ЗСУ понад 3 млрд 700 млн грн
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото) Волонтерська ініціатива
23 листопада, 18:46
Валерій Залужний та Рустем Умєров
Залужний та Умєров провели перемовини з американськими партнерами
21 листопада, 00:52
Звільнення керівництва Держспецзв’язку та новий пакет допомоги від США. Головне за 20 листопада
Звільнення керівництва Держспецзв’язку та новий пакет допомоги від США. Головне за 20 листопада
20 листопада, 21:00
Ексгенпрокурор запевняє, що відреагував би у разі наявності інформації щодо зв’язку Кулика зі спецслужбами РФ
Ексгенпрокурор Рябошапка прокоментував «справу Буратіно»
14 листопада, 20:29

Політика

Відома волонтерка зробила фото із Залужним та згадала Безуглу
Відома волонтерка зробила фото із Залужним та згадала Безуглу
Кулеба поспілкувався з новим главою МЗС Польщі
Кулеба поспілкувався з новим главою МЗС Польщі
Кличко задекларував частку в американській фірмі за чверть мільярда
Кличко задекларував частку в американській фірмі за чверть мільярда
Норвегія оголосила про надання Україні $1,8 млрд допомоги
Норвегія оголосила про надання Україні $1,8 млрд допомоги
Іран назвав Україну «чорним ринком» зброї для ХАМАСу: МЗС відреагував
Іран назвав Україну «чорним ринком» зброї для ХАМАСу: МЗС відреагував
Перезавантаження партії скасовано? Тищенко заявив, що «слугам» не вдалося змінити керівника
Перезавантаження партії скасовано? Тищенко заявив, що «слугам» не вдалося змінити керівника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Атака на Київ, зустріч Зеленського та Байдена: головне за ніч
40K
У Києві рятувальники долають наслідки ворожої атаки (фото)
28K
Уряд Британії розповів, скільки ще людей хоче мобілізувати Путін
25K
Освіта українських біженців: німці помітили цікавий факт
18K
Швейцарські банки повідомили «радісну новину» росіянам із заблокованими рахунками
16K
Опальний ексглава Конституційного суду Тупицький втік і стягує з бюджету 8 млн грн

Новини

У 2024 році Україні загрожує колапс в управлінні небезпечними відходами – ЕВА
Сьогодні, 12:33
Ситуація на фронті важка: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:56
Атака на Київ, зустріч Зеленського та Байдена: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Туман та ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 04:40
13 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:37
Витримують до восьми підривів. «Метінвест» розповів про виробництво мінних тралів для ЗСУ
Вчора, 14:26

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua