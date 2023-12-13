Відома волонтерка зробила фото із Залужним та згадала Безуглу

Дана Ярова звернулася до нардепки Безуглої в підписі під своїм фото із Залужним

Волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної Ради при Міністерстві оборони Дана Ярова опублікувала фото з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Світлину вона оприлюднила у Facebook.

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На знімку Залужний, обійнявши Ярову, усміхнено позують на камеру на фоні новорічної ялинки. Примітно, що у підписі до фото волонтерка згадала нардепку від «Слуги народу» Мар’яну Безуглу, яка останнім часом багато критикує головкома ЗСУ та раніше конфліктувала з самою Яровою.

Ярова згадала нардепку Мар'яну Безуглу фото: Facebook/Дана Ярова

«Віримо, любимо, підтримуємо. P.S. Марʼяна, подружко, виходь», – написала Ярова.

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Нагадаємо, раніше депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла посперечалася із відомою української волонтеркою Даною Яровою, яку нардепка назвала «фейковим волонтером». Мар’яна Безугла помітила, що футболка Дани Ярової вартує 11 тисяч гривень. Мовляв, це лише підтверджує факт «заробляння на волонтерці».

Згодом українська волонтерка Дана Ярова оголосила, що її светр бренду Moschino продано за $5 тис. Кошти з продажу волонтерка віддала на закупівлю автівок для ЗСУ.

Після того, як за Дану Ярову, яка займається волонтерською діяльністю з 2014 року, заступилися інші волонтери, громадські діячі та політики – Безугла поскаржилася на «мережу волонтерів, які можуть розхитувати суспільство», до Служби безпеки України. На скандал відреагувала партія «Європейська Солідарність», заявивши, що Безугла має публічно попросити вибачення перед волонтерами.

До слова, нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

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Народні депутати від «Слуги народу» обурені заявами своєї однопартійки Марʼяни Безуглої про те, що військове керівництво України «має піти», адже головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито «не зміг надати план задуму на 2024».

Також заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook влаштувала кастинг на посаду головнокомандувача Збройних сил України.

До слова, народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко відхилила запит у друзі від колеги – «слуги» Мар’яни Безуглої.