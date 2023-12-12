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РФ намагається показати, що між керівництвом України є напруженість – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
РФ намагається показати, що між керівництвом України є напруженість – ISW
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фото: Офіс Президента

Росія намагається дискредитувати українське керівництво

Російська влада продовжує спроби створити видимість напруженості між українськими політичними та військовими лідерами
Про йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін необґрунтовано заявив, що високопосадовці обговорюють заміну президента України Володимира Зеленського іншим високопоставленим українським військовим чи політичним чиновником.

На думку аналітиків ISW, такими заявами російські джерела намагаються дискредитувати українське керівництво та послабити підтримку України країнами Заходу.

Нагадаємо, видання The Economist написало, що паралельно з похмурою реальністю окопної війни стає дедалі більш напруженим «політичне поле битви» у Києві, президент Володимир Зеленський вбачає конкурента в головнокомандувачі ЗСУ Валерії Залужному, а політична гризня шкодить Україні.

Раніше через російські пабліки розганялася новина про те, що нібито Головнокомадувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вступили у змову з метою здійснення «державного перевороту» в Україні.

До слова, між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним не існує конфлікту. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи на матеріал видання The Economist.

Читайте також: Чи є підстави для звільнення Залужного? Відповідь Подоляка
Теги: Валерій Залужний Володимир Зеленський росія влада президент

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