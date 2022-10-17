Запускають дрони по Україні: іранських інструкторів виявили на Херсонщині

Іранські інструктори допомагають росіянам запускати свої дрони по Україні

На території тимчасово окупованої Херсонської області, за інформацією українського підпілля, в загальному помічено до 20 інструкторів з Ірану. Про це повідомила пресслужба Центру національного спротиву.

«Також іранці допомагають запускати дрони-камікадзе Shahed-136 з Криму. Зокрема інструктори перебувають на полігоні Чауда, військовому аеродромі Кіровського та поблизу мису Тарханкут», – повідомили у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що дрони перевозять на автомобілях КамАз або УРАЛ. Також окупанти можуть використовувати цивільний транспорт або вантажні авто для перевезення морських контейнерів.

Раніше повідомлялося, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі країн Великої сімки.