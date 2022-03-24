Перший знищений: Як «Орськ» служив радянським і російським загарбникам

Після знищення «Орська» у Росії залишилося тільки три великі десантні кораблі проєкту 1171 «Тапір». ВДК «Микола Фільченков» (на фото) – один із них

Розстріляний українським силами у порту Бердянська великий десантний корабель (ВДК) окупантів «Орськ» був спущений на воду ще у 60-х роках минулого століття

ВДК «Орськ» - є одним із найстаріших кораблів цього типу, які досі перебувають на службі у ВМС Росії. Про це пише видання Mil.Press Flot.

За даними видання, майбутній «Орськ» був закладений у Калінінграді на заводі «Янтар» 1967 року, 29 лютого 1968-го – під назвою ВДК-69 спущений на воду. До складу Чорноморського флоту СРСР увійшов того ж року. Нинішню назву «Орськ» отримав 2002-го.

ВДК «Орськ» брав участь у різноманітних гібридних та загарбницьких війнах СРСР та Російської Федерації. Зокрема, ніс службу в районі військових конфліктів на Близькому Сході, де Радянський Союз мав свої геополітичні інтереси.

Після розвалу СРСР «Орськ» залучали до т.зв. грузино-абхазької війни, допомагаючи збройним силам Росії окупувати територію Грузії (офіційно заявлялося лише про «евакуацію біженців із зони конфлікту»).

2000 року саме на «Орську» вивозили російських військових та зброю із грузинської Аджарії в Новоросійськ.

За неофіційними даними, ВДК «Орськ» ремонтували в українському Севастополі на 13-му судноремонтному заводі 2009 року. Після окупації Криму «Орськ» з 2014 по жовтень 2017 року ремонтувався на тому ж таки заводі у контрольованому рашистами Севастополі.

Великі десантні кораблі проєкту 1171 «Тапір» будувалися у Калінінграді з 1964 по 1975 роки. Усього було побудовано 14 ВДК цієї серії. З них залишається в строю лише три кораблі. Один із них, «Микола Вілков», перебуває на балансі Тихоокеанського флоту Росії. Два – БДК-10 (найстаріший з серії, спущений на воду ще 1964-го) та «Микола Фільченков» – є частиною Чорноморського флоту країни-агресора.

Усі інші були списані у 90-2000-х роках. «Орськ» став першим ВДК цієї серії, знищеним під час військових дій.

ВДК-69 «Орськ», за інформацією видання «Звєзда», прибув до Бердянська за кілька днів до знищення. Він привіз до тимчасово захопленого рашистами українського міста військову техніку, зокрема, БТРи.

«Орськ» став першим російським військовим кораблем, який зайшов у бердянський порт. «Прибуття великого десантного корабля до порту Бердянськ - це справді епохальна подія, яка відкриває можливості для Чорноморського флоту у логістичних питаннях», – хвалилися тоді російські офіцери. Втім, прослужити окупантам у новій якості великий десантний корабель «Орськ» зумів лише кілька днів.

Нагадаємо, сьогодні, 24 березня, зранку, у порту Бердянська був знищений великий десантний корабель «Орськ» Чорноморського флоту Російської Федерації.