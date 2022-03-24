Біля узбережжя Одеси кружляв корабель окупантів. Спікер ОВА вказав йому «напрямок»

Братчук відзначив готовність наших військових дати відсіч рашистам у разі їх атаки на Одесу

Братчук: «Ну полякали, ну покрутилися біля нашого берега. Тож русский корабль – нехай іде на**й»

Біля узбережжя Одеси вранці зафіксували маневри флоту російських окупантів, утім противник не ризикнув проводити спробу штурму. Про це 24 березня повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Вражина з ранку трохи намагався нам влаштувати тут невеликий переляк. Не вдалося. Сигнал повітряної тривоги... Ну полякали, ну покрутилися біля нашого берега. Тож русский корабль – нехай іде на**й!» – висловився він.

Крім того, Братчук у публікації відзначив готовність наших військових дати відсіч рашистам у разі їх атаки на місто, і топити флот противника.

Спікер ОВА висловив думку, що говорити сьогодні, 24 березня, про місяць війни не зовсім коректно, адже вона триває з 2014 року – з початку військової агресії РФ проти нашої країни.

Нагадаємо, українські захисники знищили командира бригади морської піхоти Росії. Він командував тими піхотинцями, які хотіли штурмувати Одесу, але були ліквідовані під Миколаєвом і Маріуполем.