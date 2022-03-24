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    Біля узбережжя Одеси кружляв корабель окупантів. Спікер ОВА вказав йому «напрямок»

    Братчук відзначив готовність наших військових дати відсіч рашистам у разі їх атаки на Одесу - Біля узбережжя Одеси кружляв корабель окупантів. Спікер ОВА вказав йому «напрямок»
    Братчук відзначив готовність наших військових дати відсіч рашистам у разі їх атаки на Одесу
    фото з відкритих джерел

    Братчук: «Ну полякали, ну покрутилися біля нашого берега. Тож русский корабль – нехай іде на**й»

    Біля узбережжя Одеси вранці зафіксували маневри флоту російських окупантів, утім противник не ризикнув проводити спробу штурму. Про це 24 березня повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

    «Вражина з ранку трохи намагався нам влаштувати тут невеликий переляк. Не вдалося. Сигнал повітряної тривоги... Ну полякали, ну покрутилися біля нашого берега. Тож русский корабль – нехай іде на**й!» – висловився він.

    Крім того, Братчук у публікації відзначив готовність наших військових дати відсіч рашистам у разі їх атаки на місто, і топити флот противника.

    Спікер ОВА висловив думку, що говорити сьогодні, 24 березня, про місяць війни не зовсім коректно, адже вона триває з 2014 року – з початку військової агресії РФ проти нашої країни.

    Нагадаємо, українські захисники знищили командира бригади морської піхоти Росії. Він командував тими піхотинцями, які хотіли штурмувати Одесу, але були ліквідовані під Миколаєвом і Маріуполем.

    Читайте також: Окупанти збільшили кількість авіаударів. Ситуація на фронті станом на ранок 24 березня
    Теги: росія окупанти Одеса війна корабель Україна окупація #stoprussia
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    Біля узбережжя Одеси кружляв корабель окупантів. Спікер ОВА вказав йому «напрямок»