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    Події в Україні

    ЗСУ знищили два російських «Тигри» і техніку на Чернігівщині

    ЗСУ знищили два російських «Тигри» і техніку на Чернігівщині
    фото: facebook/Оперативне командування «Північ»

    Сили спротиву Сіверщини продовжують звітувати про результати своєї роботи

    Сьогодні, 24 березня, наші військові знищили два російських «Тигри», танк і КамАЗ. Про це інформує пресслужба ОК «Північ».

    «Отже, сьогодні десь в лісах Чернігівщини «загубилися» не менше, ніж 2 «Тигри», танк та «КамАЗ» орків. Частина колони в паніці почала розбігатися, але далеко не добіжать», – пообіцяли в командуванні.

    Раніше, ЗСУ збили літак та крилату ракету, які летіли в бік Кривого Рогу.

    Як повідомлялося, у порту міста Бердянськ, яке тимчасово окуповане ворогом, знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів. Тим часом біля узбережжя Одеси вранці зафіксували маневри флоту російських окупантів, утім противник не ризикнув проводити спробу штурму.

    Читайте також: Україна розгромила російський військовий корабель. Все, що відомо про «Орськ»
    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина військові Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ знищили два російських «Тигри» і техніку на Чернігівщині