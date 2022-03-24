Вакарчук показав, як виглядає «русскій мір» на Житомирщині

Селяни залишилися без хат через обстріл росіян

Літня жінка, чию хату розбомбили рашисти переконана, що на українську землю напав сам диявол

Російські загарбники продовжують нищити українські міста та села. Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук показав жахливі кадри руїн після обстрілу у Житомирській області.

«Отак виглядає той самий «рускій мір» на півночі Житомирської області. Наші мирні міста і села, в яких поколіннями жили, трудились українці, перетворені на руїну», – написав він та розмістив відео із селища, де він поспілкувався з місцевими мешканцями.

Вакарчук додав, що після перемоги Україна обов’язково усе відбудує.

«Але ми ніколи не забудемо. Послухайте наприкінці відео поважну пані, яка прожила довге, непросте життя, в якому, здавалось би, бачила все», – підкреслив колишній нардеп.

Літня жінка, чию хату розбомбили рашисти переконана, що на українську землю напав сам диявол.

Нагадаємо, що рашисти обстріляли Житомирщину з «Градів», є загиблі.

Також повідомлялося, що на Житомирщині авіація окупантів повністю зруйнувала село.

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