ЗСУ збили літак та крилату ракету, які летіли в бік Кривого Рогу

Кім: «Далі працюватимемо над тим, щоб ці ракети нас менше турбували»

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім вийшов до мешканців області з черговим відео зверненням і повідомив про успішне знищення ворожого літака, а також крилатої ракети. Про це Кім повідомив у Телеграм-каналі.

Очільник Миколаївської ОВА зазначив, що чим більше зараз роботи на місцях, тим менше у нього залишається часу на такі звернення. Але він усе ж знайшов можливість записати черговий ролик.

Зокрема глава Миколаївської ОВА розповів, що уночі вдалося збити ворожий літак і ракету. Причому остання летіла не на Миколаїв, а до іншого міста.

«Сьогодні вночі збили один літак і одну крилату ракету. Летіла не до нас, а в сторону Кривого Рогу. Далі працюватимемо над тим, щоб ці ракети нас менше турбували», – сказав він.

Як повідомлялося, сьогожні у порту міста Бердянськ, яке тимчасово окуповане ворогом, знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів.