  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    ЗСУ збили літак та крилату ракету, які летіли в бік Кривого Рогу

    Уночі українським військовим вдалося збити ворожий літак і ракету - ЗСУ збили літак та крилату ракету, які летіли в бік Кривого Рогу
    Уночі українським військовим вдалося збити ворожий літак і ракету
    фото з відкритих джерел

    Кім: «Далі працюватимемо над тим, щоб ці ракети нас менше турбували»

    Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім вийшов до мешканців області з черговим відео зверненням і повідомив про успішне знищення ворожого літака, а також крилатої ракети. Про це Кім повідомив у Телеграм-каналі.

    Очільник Миколаївської ОВА зазначив, що чим більше зараз роботи на місцях, тим менше у нього залишається часу на такі звернення. Але він усе ж знайшов можливість записати черговий ролик.

    Зокрема глава Миколаївської ОВА розповів, що уночі вдалося збити ворожий літак і ракету. Причому остання летіла не на Миколаїв, а до іншого міста.

    «Сьогодні вночі збили один літак і одну крилату ракету. Летіла не до нас, а в сторону Кривого Рогу. Далі працюватимемо над тим, щоб ці ракети нас менше турбували», – сказав він.

    Як повідомлялося, сьогожні у порту міста Бердянськ, яке тимчасово окуповане ворогом, знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів.

    Читайте також: Україна розгромила російський військовий корабель. Все, що відомо про «Орськ»
    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Кривий Ріг Україна ракета окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ збили літак та крилату ракету, які летіли в бік Кривого Рогу