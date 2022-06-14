Зустріч «Рамштайн-3»: Пентагон очікує нових заяв про зброю для України

За словами представника Пентагону, у США і їхніх союзників є значна кількість техніки, яку можна відправити в Україну

Вашингтон підтвердив, що більша частина високотехнологічного російського обладнання вже знищена

У США розраховують, що під час зустрічі у форматі «Рамштайн» будуть анонсовані нові поставки зброї Україні. Про це повідомляє CNN, з посиланням на заяву неназваного чиновника Міноборони США.

Чиновник не став уточнювати, які країни оголосять про нові пакети безпеки або що будуть містити ці постачання, але зазначив, що США «дуже тісно співпрацюють» з іншими країнами, щоб з'ясувати, що потрібно Збройним силам України, а потім знайти ці системи для відправки.

Також він додав, що у США звертають увагу на прохання українських чиновників про посилення та прискорення постачання озброєнь, які необхідні на фронті.

«Адміністрація президента США Байдена вже працює над наступним пакетом (військової допомоги Україні - ред.), – розповів чиновник Пентагону.

За словами представника Пентагону, у США і їхніх союзників є значна кількість техніки, яку можна відправити в Україну.

«Ми далеко не вичерпали ресурс і багатосторонню допомогу у забезпеченні безпеки для цієї битви на території України», – сказав чиновник.

Разом з тим американці не бачать ослаблення бойового духу українців попри посилення боїв на сході України. Вашингтон підтвердив, що більша частина високотехнологічного російського обладнання вже знищена.

Нагадаємо, Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін підтвердив проведення зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий «Рамштайн-3») у Брюсселі.