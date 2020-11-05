Збиття літака МАУ в Тегерані: Іран взяв на себе всю провину

Наступний раунд переговорів щодо катастрофи літака МАУ над Тегераном пройде в кінці листопада – на початку грудня

Позитивні зрушення під час переговорів у Тегерані підтверджують наявність політичної волі іранського керівництва, – МЗС

Офіційний Тегеран готовий взяти на себе всю повноту відповідальності за збиття літака Boeing 737-800 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України 8 січня 2020 року. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін за підсумками зустрічі з послом Ірану в Україні Манучехрою Мораді.

«Позитивні зрушення під час переговорів в Тегерані підтверджують наявність політичної волі іранського керівництва до остаточного і справедливого врегулювання пов'язаних з цим питань», – наголосив Єнін.

Він наголосив на важливості неупередженого і прозорого розслідування всіх обставин катастрофи лайнера МАУ. За словами Єніна, відкритість іранської сторони допоможе забезпечити міжнародну довіру до результатів технічного і кримінального розслідування, які Іран має намір представити найближчим часом.

Посол Ірану запевнив в готовності до якнайшвидшого і взаємоприйнятного вирішення питань в ході наступного раунду переговорів, які відбудуться в кінці листопада – на початку грудня 2020 року.

Нагадаємо, що в Ірані завершились переговори у справі катастрофи літака МАУ.

Раніше МЗС оприлюднило інформацію з «чорних скриньок» збитого літака МАУ.

Також повідомлялось, що у Франції фахівці успішно завершили розшифровку даних обидвох «чорних скриньок» збитого у січні над Тегераном літака МАУ.

Нагадаємо, 20 липня у Франції успішно завантажили дані з «чорного ящика» збитого літака МАУ; у розшифровці бортових самописців приймають участь і українські фахівці.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

13 червня уряд Ірану направив офіційний запит до Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції. Вони просили допомогти з розшифровкою «чорних скриньок» літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який був збитий у січні цього року під Тегераном.

Влада Франції та Ірану підписали угоду про технічне співробітництво з цього питання 4 липня.