Нацгвардієць освідчився дівчині-колезі прямо на блокпосту (відео)

Нацгвардійці вирішили побратися прямо під час війни. Освідчення відбулося на блокпості

Двоє військовослужбовців Нацгвардії вирішили стати подружжям прямо під час війни

На одному із блокпостів Національної гвардії відбулася незвична для війни церемонія. Про це повідомляє Facebook-сторінка Нацгвардії України.

Боєць Нацгвардії Володимир освідчився у коханні своїй дівчині, запропонувавши їй стати його дружиною.

Володимир познайомився з Іриною після мобілізації до Національної гвардії. Дівчина служить у лавах Нацгвардії уже третій рік.

Церемонія освідчення відбулася за усіма правилами – із каблучкою, букетом квітів та відповіддю «Так» на прохання стати дружиною.

Українці привітали майбутнє подружжя у коментарях до посту і побажали хлопцю і дівчині довгих років щасливого сімейного життя.

Нагадаємо, що за перші два тижні російсько-української війни в Україні зареєстрували майже 4 тис. нових сімейних пар. Іноді молодятам доводилося брати шлюб навіть у підвалах.

Скажімо, 6 березня у Києві поруч із блокпостом обвінчалися бійці столичної територіальної оборони Леся та Валерій. Молодят прийшов привітати міський голова столиці Віталій Кличко.

З 7 березня в Україні дозволено реєструвати шлюби без присутності наречених з числа військовослужбовців.

19 березня у Києві побралися двоє українських військовослужбовців, Андрій та Ірина. Засвідчив факт укладання цього шлюбу та привітав наречених сам Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний.

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