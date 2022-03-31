Нацгвардієць освідчився дівчині-колезі прямо на блокпосту (відео)
Двоє військовослужбовців Нацгвардії вирішили стати подружжям прямо під час війни
На одному із блокпостів Національної гвардії відбулася незвична для війни церемонія. Про це повідомляє Facebook-сторінка Нацгвардії України.
Боєць Нацгвардії Володимир освідчився у коханні своїй дівчині, запропонувавши їй стати його дружиною.
Володимир познайомився з Іриною після мобілізації до Національної гвардії. Дівчина служить у лавах Нацгвардії уже третій рік.
Церемонія освідчення відбулася за усіма правилами – із каблучкою, букетом квітів та відповіддю «Так» на прохання стати дружиною.
Українці привітали майбутнє подружжя у коментарях до посту і побажали хлопцю і дівчині довгих років щасливого сімейного життя.
Нагадаємо, що за перші два тижні російсько-української війни в Україні зареєстрували майже 4 тис. нових сімейних пар. Іноді молодятам доводилося брати шлюб навіть у підвалах.
Скажімо, 6 березня у Києві поруч із блокпостом обвінчалися бійці столичної територіальної оборони Леся та Валерій. Молодят прийшов привітати міський голова столиці Віталій Кличко.
З 7 березня в Україні дозволено реєструвати шлюби без присутності наречених з числа військовослужбовців.
19 березня у Києві побралися двоє українських військовослужбовців, Андрій та Ірина. Засвідчив факт укладання цього шлюбу та привітав наречених сам Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний.