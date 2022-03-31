  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Нацгвардієць освідчився дівчині-колезі прямо на блокпосту (відео)

    Нацгвардійці вирішили побратися прямо під час війни. Освідчення відбулося на блокпості - Нацгвардієць освідчився дівчині-колезі прямо на блокпосту (відео)
    Нацгвардійці вирішили побратися прямо під час війни. Освідчення відбулося на блокпості
    фото: скріншот з відео

    Двоє військовослужбовців Нацгвардії вирішили стати подружжям прямо під час війни

    На одному із блокпостів Національної гвардії відбулася незвична для війни церемонія. Про це повідомляє Facebook-сторінка Нацгвардії України.

    Боєць Нацгвардії Володимир освідчився у коханні своїй дівчині, запропонувавши їй стати його дружиною.

    Володимир познайомився з Іриною після мобілізації до Національної гвардії. Дівчина служить у лавах Нацгвардії уже третій рік.

    Церемонія освідчення відбулася за усіма правилами – із каблучкою, букетом квітів та відповіддю «Так» на прохання стати дружиною.

    Українці привітали майбутнє подружжя у коментарях до посту і побажали хлопцю і дівчині довгих років щасливого сімейного життя.

    Нагадаємо, що за перші два тижні російсько-української війни в Україні зареєстрували майже 4 тис. нових сімейних пар. Іноді молодятам доводилося брати шлюб навіть у підвалах.

    Скажімо, 6 березня у Києві поруч із блокпостом обвінчалися бійці столичної територіальної оборони Леся та Валерій. Молодят прийшов привітати міський голова столиці Віталій Кличко.

    З 7 березня в Україні дозволено реєструвати шлюби без присутності наречених з числа військовослужбовців.

    19 березня у Києві побралися двоє українських військовослужбовців, Андрій та Ірина. Засвідчив факт укладання цього шлюбу та привітав наречених сам Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Нацгвардія шлюб Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нацгвардієць освідчився дівчині-колезі прямо на блокпосту (відео)