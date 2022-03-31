Розвідка оприлюднила персональні дані понад сотні військових з Бреста

Білоруські військові можуть бути використані Путіним для атаки на Україну

Головне управління розвідки Міністерства оборони України здобуло персональні дані на окремих військовослужбовців 38 десантно-штурмової бригади (в/ч 92616, м. Брест) збройних сил Республіки Білорусь.

«За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності», – зазначили у ГУР.

У списку – 106 осіб. Його можна переглянути у PDF-форматі за цим посиланням, вказано П.І.Б. військових, а також фото, військове звання, посада, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації/проживання, контактний телефон, марка та номери авто у власності.

«До речі, використаний хештег «окупантиРФ» непомилковий у цій публікації, хоч мова йде про білоруських військових злочинців, адже держави РБ – не існує. Це вже все одна орда РФ», – йдеться у повідомленні ГУР.

Водночас українські розвідники зазначають, що Україна ніколи не була і не буде ворожою до білоруського народу.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України вкотре наголошує, що Україна ніколи не була загрозою, не планувала і надалі не планує жодних агресивних дій щодо Білорусі. Водночас військова розвідка України звертається до військовослужбовців білоруських збройних сил і закликає їх відмовитися від участі у злочинній агресії Росії проти нашої країни. Злочини, що вчиняють щодня окупанти проти мирного населення, зокрема ні у чому не винних дітей та жінок, не мають нічого спільного з військовою доблестю, офіцерською честю та обов'язком перед вашою вітчизною – Білоруссю», – йдеться у повідомленні.

У ГУР запевнили, що управління має у своєму розпорядженні повні персональні дані всіх військовослужбовців, а також їхніх родичів, зі складу підрозділів збройних сил Білорусі, яких намагаються втягнути в ганебну, чужу для них і явно програшну війну проти України.

Раніше Генстаб повідомив, що Росія перегруповує свої війська на території Білорусі.

Також повідомлялося, що Україна та Польща домовляються про закриття кордону з Білоруссю.