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    Події в Україні

    Збройні сили України прийняли на озброєння бойову машину «Дозор»

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    <p>&laquo;Дозор-Б&raquo; розроблено фахівцями &laquo;Укроборонпрому&raquo;</p> - Збройні сили України прийняли на озброєння бойову машину «Дозор»

    «Дозор-Б» розроблено фахівцями «Укроборонпрому»

    Тактична бойова колісна машина «Дозор-Б» – повнопривідна броньована машина з колісною формулою 4х4

    За результатами державних випробувань та підконтрольної експлуатації тактичну бойову колісну машину «Дозор-Б» прийнято на озброєння Збройними силами України.

    Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».

    «Дозор-Б» розроблено фахівцями «Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова», що входить до складу «Укроборонпрому».

    Тактична бойова колісна машина «Дозор-Б» – повнопривідна броньована машина з колісною формулою 4х4. Створена, як багатоцільовий захищений транспортний засіб для перевезення особового складу, озброєння та військового обладнання масою до 2 тон.

    Машина призначена для використання в підрозділах сухопутних військ, військової поліції, розвідувальних та тилових підрозділах. В залежності від призначення передбачається різне виконання при виробництві: бронетранспортер, санітарна, командно-штабна, розвідувально-дозорна та інші спеціальні машини.

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    Збройні сили України прийняли на озброєння бойову машину «Дозор»
    Збройні сили України прийняли на озброєння бойову машину «Дозор»

    У червні 2016 року фахівці Львівського бронетанкового заводу виготовили першу партію з 10 одиниць машин «Дозор-Б» та передали їх до ЗСУ.

    Після цього харківські конструктори доопрацьовували технічні характеристики машини. Останні зміни до конструкторської документації внесли у 2020 році.

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