Морська піхота та прикордонники провели навчання із захисту острова Зміїний



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Фото пресслужби Державної прикордонної служби України

Окрім питань злагодженості та взаємодії підрозділів обох відомств, військовослужбовці відпрацювали й практичні вправи з бойовою стрільбою

Підрозділи Південного регіонального управління, Регіонального управління Морської охорони ДПСУ та Військово-Морських Сил ЗСУ разом тренувалися захищати від нападу противника острів Зміїний, розташований в українських територіальних водах Чорного моря.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

«Спільне практичне тренування передбачало дії резервів відомств у разі збройної агресії умовного противника на територію України. Основні тактичні дії розгорнулись на острові Зміїний, куди також на посилення висунулись спецпризначенці Південного регіонального управління, яких було доставлено прикордонною авіацією та корабельно-катерним складом Морської охорони. Дати збройну відсіч противнику, одночасно вийшли й корабельні тактичні групи та військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти ВМС України, які десантувалися на острів», – зазначається у повідомленні.

Як наголошується, окрім питань злагодженості та взаємодії підрозділів обох відомств, військовослужбовці відпрацювали й практичні вправи з бойовою стрільбою.

17 липня стало відомо, що Путін доручив провести раптову перевірку армії. Перевірка торкнеться військ, розташованих, зокрема, поблизу кордону з Україною. Такі дії проводиться для оцінки рівня підготовки армії, а також для вирішення про допуск об’єднань і військових частин до навчання «Кавказ-2020».

Міністр оборони Андрій Таран вже заявив, що через російські військові навчання «Кавказ-2020», які відбудуться в другій декаді вересня, Міноборони України також хоче провести військові навчання в цей час.

Як повідомлялося, нещодавно на полігонах анексованого Криму Росія розпочала двосторонні батальйонні тактичні навчання з підрозділами армійського корпусу Чорноморського флоту РФ.

11 липня в окупованому Криму помітили колону російської військової техніки, яка рухалася у напрямку Сімферополя. Більшу частину техніки складали військові вантажівки з відкритим кузовом.

До слова, Україна проведе військові навчання з НАТО у відповідь на маневри РФ.

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