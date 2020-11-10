Зеленська анонсувала запуск українських аудіогідів у трьох країнах

Загалом за останні пів року україномовні аудіогіди запустили у семи інших музеях світу

Аудіозаписи для Колізею вже готові та передані для інтеграції в систему аудіогідів музею

Перша леді Олена Зеленська анонсувала створення аудіогідів українською мовою у трьох провідних музеях – Колізеї (Італія), Версалі (Франція) та Яд Вашем (Ізраїль). Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У відомстві зазначили, що аудіозаписи для Колізею вже готові, їх передали для інтеграції в систему аудіогідів музею, а з Версалем та Яд Вашем тільки днями підписали відповідні меморандуми.

Загалом за останні пів року україномовні аудіогіди запустили у семи інших музеях світу – в австрійській художній галереї «Альбертіна» та Музеї історії мистецтв, у турецькому палаці Долмабахче, музеї просто неба «Ефес» та Національному парку Гьореме (Каппадокія), в азербайджанському Національному музеї килима та латвійському Національному художньому музеї.

Ще три аудіогіди – для музеїв Чорногорії, Італії та Литви – перебувають на етапі перекладу та звукозапису. Крім того, у жовтні під час візиту президента та першої леді до Великої Британії підписали меморандум про впровадження такого ж аудіогіда у лондонському Тауері.