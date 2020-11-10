Зеленська анонсувала запуск українських аудіогідів у трьох країнах
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Загалом за останні пів року україномовні аудіогіди запустили у семи інших музеях світу
Аудіозаписи для Колізею вже готові та передані для інтеграції в систему аудіогідів музею
Перша леді Олена Зеленська анонсувала створення аудіогідів українською мовою у трьох провідних музеях – Колізеї (Італія), Версалі (Франція) та Яд Вашем (Ізраїль). Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
У відомстві зазначили, що аудіозаписи для Колізею вже готові, їх передали для інтеграції в систему аудіогідів музею, а з Версалем та Яд Вашем тільки днями підписали відповідні меморандуми.
Загалом за останні пів року україномовні аудіогіди запустили у семи інших музеях світу – в австрійській художній галереї «Альбертіна» та Музеї історії мистецтв, у турецькому палаці Долмабахче, музеї просто неба «Ефес» та Національному парку Гьореме (Каппадокія), в азербайджанському Національному музеї килима та латвійському Національному художньому музеї.
Ще три аудіогіди – для музеїв Чорногорії, Італії та Литви – перебувають на етапі перекладу та звукозапису. Крім того, у жовтні під час візиту президента та першої леді до Великої Британії підписали меморандум про впровадження такого ж аудіогіда у лондонському Тауері.
Міжнародний форум культурної дипломатії – це фахова платформа для обговорення сучасних підходів презентації країн на міжнародній арені засобами культури та шляхом встановлення міжкультурних зв’язків, який збирає провідних фахівців України та світу для обміну найкращими практиками та спільного пошуку нових рішень. Цього року у зв’язку з пандемією Covid-19 форум проводиться в онлайн-форматі.